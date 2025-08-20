PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Αστυνομικοί βεβαίωσαν παράβαση σε κυβερνητικό στέλεχος και σε πρώην βουλευτή

18:31 | 20/08/2025

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι έλεγχοι της Τροχαίας Τρικάλων για την εφαρμογή του νέου Κ.Ο.Κ. και βεβαιώνονται κλήσεις… χωρίς διακρίσεις.

Έτσι και μετά την αφαίρεση διπλώματος προ ημερών από καλόγρια Μονής της περιοχής μας, σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr τις μέρες του Δεκαπενταύγουστου βεβαίωσε κλήση σε πρώην βουλευτή που κινούνταν στο οδικό δίκτυο της περιοχής μας οδηγώντας και μιλώντας στο κινητό τηλέφωνο, αλλά και από προβεβλημένο κυβερνητικό στέλεχος για μη χρήση κράνους.

Το νου σας, λοιπόν…

ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ ΕΛ.ΑΣ. ΤΡΙΚΑΛΑ
