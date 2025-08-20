Αστυνομικοί βεβαίωσαν παράβαση σε κυβερνητικό στέλεχος και σε πρώην βουλευτή

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι έλεγχοι της Τροχαίας Τρικάλων για την εφαρμογή του νέου Κ.Ο.Κ. και βεβαιώνονται κλήσεις… χωρίς διακρίσεις.

Έτσι και μετά την αφαίρεση διπλώματος προ ημερών από καλόγρια Μονής της περιοχής μας, σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr τις μέρες του Δεκαπενταύγουστου βεβαίωσε κλήση σε πρώην βουλευτή που κινούνταν στο οδικό δίκτυο της περιοχής μας οδηγώντας και μιλώντας στο κινητό τηλέφωνο, αλλά και από προβεβλημένο κυβερνητικό στέλεχος για μη χρήση κράνους.

Το νου σας, λοιπόν…