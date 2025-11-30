Αστυνομικοί απεγκλώβισαν ηλικιωμένη μέσα από τους καπνούς, μετά από πυρκαγιά στο σπίτι της (ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ)

Πυρκαγιά σε μονοκατοικία σε κάθετη πάροδο της οδού Παπαποστόλου στο ύψος της «Euronics» κινητοποίησε το μεσημέρι του Σαββάτου (29/11/25) αστυνομία και πυροσβεστική.

Εντός του σπιτιού είχε εγκλωβιστεί ηλικιωμένη γυναίκα, 84 ετών, που καλούσε απεγνωσμένα σε βοήθεια.

Διαβάστε επίσης

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, της Ομάδας ΔΙΑΣ και πλήρωμα περιπολικού, που έφτασαν πρώτοι στο σημείο, αψηφώντας τον κίνδυνο, μπήκαν εντός του σπιτιού και μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα είχαν βγάλει την ηλικιωμένη στην αυλή της.

Σε λίγο είχαν φτάσει και δύο οχήματα της πυροσβεστικής που με πυροσβεστήρες προχώρησαν στην κατάσβεση της μικρής έκτασης πυρκαγιάς που φέρεται να ξεκίνησε από τον απορροφητήρα κι είχε επεκταθεί στην κουζίνα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έφτασε επίσης πολύ γρήγορα στο σημείο, πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες στη γιαγιά, που χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των αστυνομικών, έδειχνε καλά στην υγεία της όπως αναφέρει το lamiareport.

Δείτε βίντεο:

Το ανακριτικό τμήμα της Π.Υ. Λαμίας ενεργεί προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Δείτε φωτογραφίες: