Σύσκεψη Δημάρχου με Αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ.

Απολογιστικά στοιχεία σχετικά με την επιχειρησιακή δράση των νεοσύστατων ομάδων της ΟΠΚΕ και ΔΙΑΣ που καταδεικνύουν την καταλυτική τους παρουσία και τον ρόλο τους στην εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας στους πολίτες, παρέθεσαν στον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρη Αλεξόπουλου, στελέχη της τοπικής ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ.

Συγκεκριμένα, σε σύσκεψη που έγινε στο γραφείο του Δημάρχου παρουσία του Αστυνομικού Διευθυντή Αχαΐας, Ταξίαρχου, Ιωάννη Μπούμη, του Διοικητή Διοικητή του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, Αστυνομικό Διευθυντή, Θεοδόσιο Σαμπανιώτη, του Διοικητή του Α.Τ. Δυτικής Αχαΐας, Χρήστου Ψύχου, του επικεφαλής της ομάδας ΟΠΚΕ, Αστυνόμου Α’ Δημήτρη Μυλωνά, του επικεφαλής της ομάδας ΔΙΑΣ, Αστυνόμου Β’, Σταύρου Ζιώγα και του Υπαστυνόμου Β’, Πέτρου Στεφανόπουλου, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία της τοπικής κοινωνίας.

Επισημάνθηκε πως τους τελευταίους μήνες έχει ενισχυθεί σημαντικά η δύναμη όλων των υπηρεσιών του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας, η οποία και αποτυπώνεται θετικά στην καθημερινότητα των πολιτών και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της μικροεγκληματικότητας.

Ο κ. Αλεξόπουλος ευχαρίστησε τα τοπικά στελέχη για τη συνεργασία τους, ενώ και από τις δύο πλευρές επαναβεβαιώθηκε η βούληση για συνεχή επικοινωνία και ενημέρωση, με κοινό στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών.

