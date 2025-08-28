Αστυνομικό Τμήμα Μύρινας Λήμνου: Άντρας απείλησε με όπλο 35χρονο

Συνελήφθη, χτες (27-08-2025) το πρωί στη Λήμνο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μύρινας Λήμνου, ημεδαπός (63χρονος), σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα όπλα, καθώς και για το αδίκημα της απειλής.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, ο συλληφθείς βραδινές ώρες προχθες (26-08-2025), απείλησε με όπλο 35χρονο ημεδαπό, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ενώ στην προσπάθεια του τελευταίου να τον αφοπλίσει, το όπλο εκπυρσοκρότησε.

Διαβάστε επίσης

Είχε προηγηθεί διαπληκτισμός του δράστη με συγγενικό πρόσωπο του 35χρονου, αλλά και τον ίδιο τον 35χρονο.

Στο πλαίσιο τον ερευνών για τη συγκεκριμένη υπόθεση, κατασχέθηκαν -2- κυνηγετικά όπλα και φυσίγγιο.

Το προανακριτικό έργο και τις έρευνες διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Μύρινας Λήμνου.