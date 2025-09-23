PoliceNET of Greece logo
Αστυνομικό Τμήμα Καλλονής: Συνελήφθησαν 2 άτομα που ενέχονται σε υπόθεση κλοπής

15:00 | 23/09/2025

Συνελήφθησαν, κατά το προηγούμενο διήμερο στη Λέσβο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Καλλονής, 2 ανήλικοι ημεδαποί (15χρονος και 13χρονος), κατηγορούμενοι για το αδίκημα της κλοπής.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας για την υπόθεση αυτή, ο 13χρονος αφαίρεσε προχθές (20-09-2025) δίκυκλη μοτοσικλέτα από την περιοχή της Αρίσβης στη Λέσβο, την οποία ακολούθως παρέδωσε στον 15χρονο, προκειμένου ο τελευταίος να την απομακρύνει από την περιοχή.

Την ίδια ημέρα, ο 15χρονος οδηγώντας το συγκεκριμένο δίκυκλο όχημα στο οδικό δίκτυο Καλλονής – Φίλιας στη Λέσβο, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα.

Δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σχηματίστηκε και σε βάρος γονέων των προαναφερόμενων ανηλίκων, για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Το προανακριτικό έργο και τις έρευνες διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Καλλονής Λέσβου.

