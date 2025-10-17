Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού: Προβληματίζει η υποστελέχωση της υπηρεσίας και η παλαιότητα των οχημάτων

ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Ηρακλείου πραγματοποίησε επίσκεψη στο Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού, μία υπηρεσία με σημαντική και αξιόλογη δράση στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας στην ιδιαίτερα απαιτητική περιοχή της Μεσσαράς.

Η συμβολή των αστυνομικών του Τμήματος στην ασφάλεια των πολιτών είναι καθοριστική, ενώ οι πρόσφατες επιτυχίες της υπηρεσίας έχουν λάβει εθνικές διαστάσεις, αναδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και αφοσίωσης του προσωπικού.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, το Διοικητικό Συμβούλιο είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τους συναδέλφους τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην υπηρεσιακή τους καθημερινότητα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η υποστελέχωση της υπηρεσίας, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, σε συνδυασμό με τη σταδιακή αύξηση του μέσου όρου ηλικίας των υπηρετούντων αστυνομικών.

Παράλληλα, σοβαρά προβλήματα παρατηρούνται και στον στόλο οχημάτων, ο οποίος λόγω παλαιότητας έχει καταστεί πλέον ασύμφορος για συντήρηση. Σε πολλές περιπτώσεις, οι διαθέσιμες δαπάνες δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών, με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να αναγκάζονται να αναζητούν χρηματοδοτήσεις ή συνδρομή από άλλους φορείς ή ιδιώτες για τη διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Ηρακλείου εκφράζει την εκτίμησή της για το έργο και την προσφορά των αστυνομικών της Φαιστού και ζητά την άμεση ενίσχυση της υπηρεσίας με επαρκές αστυνομικό προσωπικό, καθώς και την ανανέωση του στόλου οχημάτων με νέα και αξιόπιστα μέσα, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσίας προς όφελος της ασφάλειας των πολιτών της Μεσσαράς.

Mε εκτίμηση,

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Yπαλλήλων N. Ηρακλείου.