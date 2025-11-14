Αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων στην Αττική

Συνελήφθη προχθες (12-11-2025) βράδυ σε περιοχή του Πειραιά ημεδαπός, ύστερα από αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών και οπλοκατοχή.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών ότι διακινεί ναρκωτικές ουσίες σε χρήστες στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και κατέχει οπλισμό.

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν -1.550- ευρώ, ενώ κατά τις έρευνες που επακολούθησαν σε δύο κατοικίες που χρησιμοποιεί, κατασχέθηκαν επιπλέον:

-5.000- ναρκωτικά δισκία διαφόρων τύπων,

-577- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

-8- γραμμάρια κοκαΐνης,

-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

-5- πιστόλια με -7- γεμιστήρες,

τμήματα πιστολιού και σιγαστήρας,

χειροβομβίδα,

πυροκροτητής,

-3.312- φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

-13- φωτοβολίδες,

-6- στιλέτα και σουγιάδες,

-2- πλαστικές γροθιές και

-4.000- ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς.