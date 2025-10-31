PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Αστυνομική επιχείρηση της Δ.Α.Ο.Ε. στις φυλακές Κορυδαλλού-Τι εντοπίστηκε σε κελί

1
10:19 | 31/10/2025

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιήθηκε, πρωινές ώρες χθες, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025, αστυνομική επιχείρηση στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού.

Ειδικότερα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων, πραγματοποιήθηκε, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, έλεγχος στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και άλλων Υπηρεσιών της Δ.Α.Ο.Ε.

Διαβάστε επίσης

Κατά την έρευνα σε κελί του Ειδικού Χώρου, στο οποίο κρατούνταν -2- ημεδαποί, εντοπίστηκε μεταλλική ράβδος μήκους -15- εκατοστών, κυρτή στη μία άκρη και τυλιγμένη με κομμάτι υφάσματος («αυτοσχέδιο σουβλί»), η οποία ήταν επιμελώς κρυμμένη μέσα σε μηχανισμό ρολού παραθύρου.

Οι κατηγορούμενοι, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ FBI ΦΥΛΑΚΗ
Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis