Αστυνομική επιχείρηση στη Μεσσηνία

Στο πλαίσιο της πρόληψης και της καταστολής εγκληματικών ενεργειών, χτες (2.1.2026) το πρωί, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Καλαμάτας, πραγματοποιήθηκε στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς που διαβιούν άτομα με στοιχεία κοινωνικής ομοιογένειας.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε από αστυνομικούς υφιστάμενων Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας.

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων ελέγχθησαν -32- άτομα, προσήχθησαν -8- άτομα, ενώ συνελήφθησαν -6- άτομα, για τα κάτωθι αδικήματα:

-4- άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας,

άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, -1- άτομο, για στέρηση δελτίου ταυτότητας και

άτομο, για στέρηση δελτίου ταυτότητας και -1- άτομο, για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού.

Τέλος, στο πλαίσιο της επιχείρησης, βεβαιώθηκαν -2- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ κατασχέθηκαν -3- ηχεία.

Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.