Αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου

10:14 | 08/10/2025

Στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη – αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, μεσημβρινές έως βραδινές ώρες προχθες (06-10-2025), πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου, με τη συνδρομή συναδέλφων τους των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αστυνομίας, Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Τροχαίας Θεσσαλονίκης, έλεγξαν συνολικά:

  • (48) άτομα και
  • (33) οχήματα.
Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων:

  • Συνελήφθη (1) άτομο, για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών
  • Βεβαιώθηκαν (15) παραβάσεις Κ.Ο.Κ.

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού.

