Στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη – αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, μεσημβρινές έως βραδινές ώρες προχθες (06-10-2025), πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου.
Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου, με τη συνδρομή συναδέλφων τους των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αστυνομίας, Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Τροχαίας Θεσσαλονίκης, έλεγξαν συνολικά:
- (48) άτομα και
- (33) οχήματα.
Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων:
- Συνελήφθη (1) άτομο, για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών
- Βεβαιώθηκαν (15) παραβάσεις Κ.Ο.Κ.
Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού.