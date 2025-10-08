Στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη – αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, μεσημβρινές έως βραδινές ώρες προχθες (06-10-2025), πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου, με τη συνδρομή συναδέλφων τους των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αστυνομίας, Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Τροχαίας Θεσσαλονίκης, έλεγξαν συνολικά:

(48) άτομα και

(33) οχήματα.

Διαβάστε επίσης

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων:

Συνελήφθη (1) άτομο, για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών

Βεβαιώθηκαν (15) παραβάσεις Κ.Ο.Κ.

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού.