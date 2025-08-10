Αστυνομική επιχείρηση σε παραθαλάσσιο αλσύλλιο - 17 συλλήψεις

Στο πλαίσιο της πρόληψης και της καταστολής εγκληματικών ενεργειών, προχθες (8.8.2025) το απόγευμα πραγματοποιήθηκε σε τοπική κοινότητα του δήμου Τριφυλίας Μεσσηνίας, στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση σε παραθαλάσσιο αλσύλλιο μη οργανωμένων κατασκηνωτών.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς των Α΄ και Β΄ Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας και του Αστυνομικού Τμήματος Τριφυλίας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν σε ξεχωριστές περιπτώσεις, συνολικά -17- άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της παράβασης των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και για τα όπλα καθώς και για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Τέλος, στο πλαίσιο της επιχείρησης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ποσότητες κάνναβης, συνολικού βάρους -91,8- γραμμαρίων,

ποσότητες κατεργασμένης κάνναβης («σοκολάτα» και «gel κάνναβης», συνολικού βάρους -54,9- γραμμαρίων,

μικροποσότητες κοκαΐνης,

-5- τσιγαριλίκια,

-2- αναδιπλούμενα στιλέτα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως.