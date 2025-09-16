Στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη – αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, πρωινές ώρες χθες (15-09-2025), πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό των Διαβατών.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, με τη συνδρομή προσωπικού των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αστυνομίας, Αλλοδαπών και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, έλεγξαν συνολικά:

(56) άτομα και

(32) οχήματα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:

Συνελήφθη (1) άτομο για παράβαση του Νόμου περί όπλων,

Κατασχέθηκε (1) κυνηγετική καραμπίνα και

Ακινητοποιήθηκε (1) όχημα.

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού.