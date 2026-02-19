Συνάντηση της Συνδικαλιστικής Κίνησης Αστυνομικών Ξάνθης με τη Διοικήτρια της Σχολής Αστυφυλάκων

Την Τρίτη, 17-02-2026, αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Συνδικαλιστικής Κίνησης Αστυνομικών Ξάνθης, αποτελούμενη από τον Γενικό Γραμματέα κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γραμμένο και τον Οργανωτικό Γραμματέα κ. ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ Βασίλειο συναντήθηκε στο γραφείο της με την Α/Δ’ κα. ΝΤΙΚΟΥΔΗ Ιωάννα, Διοικητή της Σχολής Αστυφυλάκων. Στη συνάντηση συμμετείχαν και ο Α/Δ’ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Χρήστος, Διευθυντής Γραφείου Σπουδών της Σχολής, καθώς και ο Υ/Α’ κ. ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ Δημήτριος, Προϊστάμενος Τ.Ε.Λ. της Σχολής.

Κατά την συνάντηση τέθηκαν στην κα. Διοικητή όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Τ.Δ.Α. Ξάνθης (υλικοτεχνικός εξοπλισμός, προβληματικές εγκαταστάσεις, ελλείψεις σε απαραίτητους χώρους, έλλειψη οπλουργού, κ.ά.), καθώς και το διαρκές ενδιαφέρον της Ένωσής μας τόσο για τους εκκολαπτόμενους συναδέλφους μας - δόκιμους αστυφύλακες, όσο και για την επάνοδο της Σχολής στην πρότερη μορφή της. Ιδιαίτερα τονίστηκε η ανάγκη να εισαχθεί νέα σειρά πρωτοετών δοκίμων το 2026, ώστε να διασφαλιστεί η σταθερή λειτουργία του Τ.Δ.Α. Ξάνθης, εφόσον προηγουμένως πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης.

Από την πλευρά της η κα. Διοικητής μάς διαβεβαίωσε πως έχει την καλύτερη δυνατή πρόθεση προς την επίλυση των προβλημάτων και δήλωσε πως θα σταθεί αρωγός σε κάθε μας προσπάθεια. Επίσης, εκδήλωσε την πρόθεσή της να επισκεφθεί το Τ.Δ.Α. Ξάνθης με την πρώτη ευκαιρία.

Η Ένωσή μας συνεχίζει επίμονα τις προσπάθειές της για το καλύτερο δυνατό μέλλον του Τ.Δ.Α. Ξάνθης, προσκαλώντας ταυτόχρονα όλους τους τοπικούς φορείς να διαπιστώσουν ιδίοις όμμασι τις αναφερόμενες ελλείψεις και να πράξουν αναλόγως κατά το καθήκον τους.