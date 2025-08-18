Aστυνομική επιχείρηση σε οικισμό των Διαβατών

Στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη – αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, πρωινές ώρες προχθες (16-08-2025), πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό των Διαβατών.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, με τη συνδρομή προσωπικού των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αστυνομίας, Τροχαίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, έλεγξαν συνολικά:

(58) άτομα και

(27) οχήματα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:

Προσήχθη (1) άτομο,

Διαπιστώθηκαν (28) παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και

Ακινητοποιήθηκε (1) όχημα.

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού.