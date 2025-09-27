Αστυνομική επιχείρηση με τη συμμετοχή της ΕΚΑΜ - Ένας εκ των συλληφθέντων είχε πυροβολήσει αστυνομικό το 2012

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών και διατηρούσε πλήρως εξοπλισμένη φυτεία κάνναβης σε δύσβατη περιοχή της Αττικής και της Αρκαδίας.

Σε συντονισμένη επιχείρηση την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025, με τη συμμετοχή της Δίωξης Ναρκωτικών Τρίπολης, της ΕΚΑΜ και σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών, συνελήφθησαν πέντε αλλοδαποί, ηλικίας 73, 39, 36, 35 και 34 ετών –ανάμεσά τους και τα αρχηγικά μέλη. Παράλληλα συνελήφθη και 50χρονος αλλοδαπός που κατείχε μαχαίρι και διέμενε παράνομα στη χώρα.

Η οργάνωση καλλιεργούσε, διακινούσε και εμπορευόταν ακατέργαστη κάνναβη, ενώ διακινούσε επίσης κοκαΐνη, κεταμίνη, MDMA και δισκία ecstasy, αποκομίζοντας παράνομα κέρδη που υπολογίζονται σε τουλάχιστον 8 εκατ. ευρώ.

Ρόλοι, οπλοστάσιο και ευρήματα-σοκ

Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι δράστες είχαν αναπτύξει ιεραρχική δομή και συγκεκριμένο modus operandi, επιλέγοντας απρόσιτα σημεία για τις φυτείες και λαμβάνοντας αυστηρά μέτρα προφύλαξης.

Ο 39χρονος αρχηγός συντόνιζε τη μεταφορά, τη διακίνηση, την εύρεση πελατών και τη συλλογή κερδών.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν:

1.640 δενδρύλλια κάνναβης

1 τόνος και 161 κιλά ακατέργαστης κάνναβης

ποσότητες κοκαΐνης, κεταμίνης, MDMA και δισκίων ecstasy

δύο πιστόλια, πολεμικό τυφέκιο, χειροβομβίδα, γεμιστήρες και 134 φυσίγγια

4 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

3 αυτοκίνητα, 17 κινητά τηλέφωνα

συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης

πλαστά χαρτονομίσματα ύψους 12.250 ευρώ και συνάλλαγμα.

«Βαρύ» παρελθόν και κατηγορίες

Ο 39χρονος αρχηγός φέρει βαρύ ποινικό μητρώο: το 2012 είχε πυροβολήσει αστυνομικό και έχει κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ληστείες κατά συναυτουργία, ενώ του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Ο 50χρονος συλληφθείς αντιμετωπίζει κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών περί όπλων, ναρκωτικών και αλλοδαπών.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει –κατά περίπτωση– παραβάσεις περί ναρκωτικών και όπλων, καθώς και για κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ήδη στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ethnos.gr