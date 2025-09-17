Αστυνομική επιχείρηση από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λοκρών και της Ο.Π.Κ.Ε.

Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, πραγματοποιήθηκε προχθες (15-09-2025) το πρωί, σε οικισμό περιοχής της Φθιώτιδας, με σκοπό την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, την πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η οποία υλοποιήθηκε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λοκρών και της Ο.Π.Κ.Ε. της ίδιας Υπηρεσίας, προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Ελέγχθηκαν: -12- ημεδαποί και -4- οχήματα.

Προσήχθησαν: -5- ημεδαποί.

Συνελήφθησαν: -5- ημεδαποί, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

Αρμόδιο συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ περιοχής Αταλάντης, προέβη στην αποσύνδεση της παράνομης ηλεκτροδότησης.

Τέτοιες επιχειρήσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, καθώς και στην προστασία του κοινωνικού συνόλου, θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον.