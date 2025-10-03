Αστυνομική Ένωση καταγγέλλει παραβίαση της Διαταγής του Αρχηγού

Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Κιλκίς:

Θέμα: Ζήτημα εφαρμογής της υπ’ αριθ. 1652/25/2060683 από 26/09/2025 Διαταγής Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας

Προς:

Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας

Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο Μάλλιο

(μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,

Με την πρόσφατη διαταγή σας έκλεισε ένας μακροχρόνιος κύκλος αδιαφάνειας, καθιερώνοντας επιτέλους αντικειμενικά κριτήρια στις αποσπάσεις. Η διαταγή σας αυτή ενίσχυσε το αίσθημα δικαιοσύνης στους συναδέλφους μας και δημιούργησε βάσιμες προσδοκίες για ισότιμη αντιμετώπιση.

Ωστόσο, η Ένωσή μας έρχεται σήμερα να σας θέσει υπόψη περιστατικό που γεννά σοβαρό ζήτημα εφαρμογής της ανωτέρω διαταγής:

Στις 29/09/2025, με την υπ’ αριθ. 2078046 Διαταγή της Δ.Α. Κιλκίς, ζητήθηκε από συναδέλφους να δηλώσουν επιθυμία ενίσχυσης προς τις Δ.Α. Καρδίτσας, Ηλείας ,Αχαΐας και Μεσσηνίας.

Συνάδελφος , o οποίος κατά την τελευταία δεκαετία ουδέποτε έχει αποσπαστεί, υπέβαλε σχετικό αίτημα ενίσχυσης της Δ.Α. Καρδίτσας , πλην όμως δεν επελέγη, ενώ άλλος συνάδελφος , ο οποίος αποσπάστηκε το προηγούμενο έτος , επιλέχθηκε - με πρωτοβουλία του Διευθυντή της Δ.Α. Κιλκίς .

Με την επιλογή αυτή παραβιάζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. Γ3β ( προσωπικό το οποίο δεν έχει μετακινηθεί ή έχει τις λιγότερες μετακινήσεις με δαπάνες δημοσίου στο παρελθόν ) και στην παρ. Γ1 ( Η υπηρεσία προέλευσης του προσωπικού να μην περιλαμβάνεται στις ενισχυόμενες με άλλες διαταγές υπηρεσίες ) .

Η αιτιολογία που προβλήθηκε για τον συνάδελφο που δεν επιλέχθηκε , κατόπιν επικοινωνίας της Ένωσης με τον Διευθυντή της Δ.Α. Κιλκίς , αφορούσε την παρ. Γ2 ( περί ελλειμματικής παρούσας δύναμης της υπηρεσίας προέλευσης ).

Εντούτοις, την ίδια ημέρα και για την ίδια διαταγή, ο κ. Διευθυντής αυτοαναιρέθηκε, καθώς από την ίδια ‘ ελλειμματική ’ υπηρεσία επελέγησαν για απόσπαση δύο (2) έτεροι συνάδελφοι.

Κύριε Αρχηγέ,



Θεωρούμε ότι η συνέπεια και η καθολικότητα στην εφαρμογή της διαταγής σας είναι κρίσιμης σημασίας. Κάθε απόκλιση, ακόμη και εάν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, κινδυνεύει να μετατρέψει την διαταγή σας σε ένα απλό χαρτί άνευ ουσίας για τους Διευθυντές των νομών , όπου κάθε λογής παράγοντες και οι αυλικοί τους θα συνεχίσουν να εκμεταλλεύονται την αδιαφάνεια και την αναξιοκρατία .

Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε για την ενεργοποίηση της παρ. Δ της διαταγής, με εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 120/2008, ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση του γράμματος και του πνεύματος της.

Η Ένωσή μας παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή σχετική ενημέρωση.

Κοιν. : Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας Αντιστράτηγο κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο

Μέλη Ένωσης

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

ΚΑΡΓΙΟΤΟΥΔΗΣ Χρήστος ΤΣΑΡΔΑΚΛΗΣ Νικόλαος