Aστυνομικές επιχειρήσεις στην Αργολίδα και στη Λακωνία - 9 συλλήψεις

Στο πλαίσιο της πρόληψης και της καταστολής εγκληματικών ενεργειών, πραγματοποιήθηκαν προχθες (29.9.2025) το πρωί, στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σε ομάδες κοινωνικής ομοιογένειας, σε περιοχές των δήμων Άργους-Μυκηνών, Ναυπλίου, Ερμιονίδας και Ευρώτα.

Οι επιχειρήσεις υλοποιήθηκαν από αστυνομικούς υφιστάμενων Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αργολίδας και Λακωνίας.

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων:

Στην Αργολίδα ελέγχθησαν -27- άτομα, προσήχθησαν -6- άτομα, ενώ συνελήφθησαν -6- άτομα, για τα κάτωθι αδικήματα:

-2- άτομα, για στέρηση δελτίου ταυτότητας,

άτομα, για στέρηση δελτίου ταυτότητας, -1- άτομο, για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού,

άτομο, για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού, -1- άτομο, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας,

άτομο, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, -1- άτομο, για παράνομο υπαίθριο εμπόριο και

άτομο, για παράνομο υπαίθριο εμπόριο και -1- άτομο, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Στην Λακωνία ελέγχθησαν -75- άτομα, προσήχθησαν -3- άτομα, ενώ συνελήφθησαν -3- άτομα, για τα κάτωθι αδικήματα:

-1- άτομο, για κλοπή ύδατος,

άτομο, για κλοπή ύδατος, -1- άτομο, για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού και

άτομο, για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού και -1- άτομο, για καταδικαστικό έγγραφο.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων στην Αργολίδα βεβαιώθηκε -1- παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.