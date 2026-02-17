ΔΩΡΕΑΝ Κούλουμα 2026 στις Παιδικές Εξοχές της Ελληνικής Αστυνομίας

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής σε συνεργασία με το Ίδρυμα "Μέριμνας και Αριστείας Ελληνικής Αστυνομίας", διοργανώνει την παραδοσιακή εκδήλωση "ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2026"

την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026, από τις 10:30 π.μ., στις εγκαταστάσεις των Παιδικών Εξοχών στον Άγιο Ανδρέα Ν. Μάκρης Αττικής, για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και τις οικογένειές τους.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης θα παρασκευαστούν και θα προσφερθούν δωρεάν νηστίσιμα φαγητά και σαρακοστιανά εδέσματα για όλους τους παρευρισκόμενους (φασολάδα, χαλβάς, λαγάνα, ταραμοσαλάτα, ελιές, κ.τ.λ) ενώ για τα παιδιά, εκτός των προαναφερόμενων, θα προσφερθεί δωρεάν ειδικό παιδικό μενού. Τα ανωτέρω παραδοσιακά εδέσματα θα συνοδεύονται από κρασί και αναψυκτικά, ενώ η διασκέδαση και η ψυχαγωγία των παρευρισκόμενων θα γίνει υπό τους ήχους Ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής.

Με εξειδικευμένους και επαγγελματίες ψυχαγωγούς - ανιματέρ θα πραγματοποιηθεί η ψυχαγωγία των μικρών παιδιών, ενώ πλούσια δώρα και πολλές εκπλήξεις θα συνοδεύουν τα παιχνίδια τους. Με μέριμνα των διοργανωτών θα παραδοθούν δωρεάν χαρταετοί σε όλα τα παιδία.

Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί και φέτος τα "ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2026", να πετάξουμε χαρταετούς, να χορέψουμε και να γευτούμε παραδοσιακά εδέσματα.