Αστυνομικές επιχειρήσεις στην Αργολίδα και στη Λακωνία - 13 συλλήψεις

Στο πλαίσιο της πρόληψης και της καταστολής εγκληματικών ενεργειών, πραγματοποιήθηκαν προχθες (13.1.2026) το πρωί, στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σε ομάδες κοινωνικής ομοιογένειας, σε περιοχές των δήμων Άργους-Μυκηνών, Ναυπλίου, Επιδαύρου, Ερμιονίδας και Ευρώτα.

Οι επιχειρήσεις υλοποιήθηκαν από αστυνομικούς υφιστάμενων Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αργολίδας και Λακωνίας.

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων:

Στην Αργολίδα ελέγχθησαν -14- άτομα, προσήχθησαν -6- άτομα, ενώ συνελήφθησαν -6- άτομα, για τα κάτωθι αδικήματα:

-4- άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και

άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και -2- άτομα, για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού.

Στη Λακωνία ελέγχθησαν -18- άτομα, προσήχθησαν -4- άτομα, ενώ συνελήφθησαν -7- άτομα, για τα κάτωθι αδικήματα:

-2- άτομα, για απόπειρα κλοπής,

άτομα, για απόπειρα κλοπής, -1- άτομο, για κλοπή,

άτομο, για κλοπή, -2- άτομα, για στέρηση δελτίου ταυτότητας,

άτομα, για στέρηση δελτίου ταυτότητας, -1- άτομο, για κλοπή ύδατος και

άτομο, για κλοπή ύδατος και -1- άτομο, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Τέλος, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων στην Αργολίδα βεβαιώθηκε -1- παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και κατασχέθηκαν ηλεκτρικά καλώδια, ενώ στη Λακωνία βεβαιώθηκε -1- παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.