Χορήγηση επιχειρησιακού εξοπλισμού στην Διμοιρία Υποστήριξης Δ.Α. Ξάνθης

Την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026, ο Αντιπρόεδρος κ. ΚΙΟΣΟΓΛΙΔΗΣ Λάζαρος και το Μέλος κ. ΜΠΑΤΖΙΟΣ Νικόλαος του Σωματείου Ειδικών Φρουρών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης παρέδωσαν επιχειρησιακό εξοπλισμό στη Διμοιρία Υποστήριξης Ξάνθης, παρουσία του Αστυνομικού Διευθυντή Ξάνθης κ. ΚΑΠΕΛΑΚΗ Αντωνίου.

Κατά την παράδοση, ο Διμοιρίτης Αστυνόμος Α’ ΤΟΥΜΠΑΡΙΔΗΣ Γρηγόρης και ο Βοηθός Διμοιρίτη Αστυνόμος Β’ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Σάββας εξέφρασαν τις θερμές τους ευχαριστίες προς το Σωματείο, επισημαίνοντας ότι ο συγκεκριμένος εξοπλισμός κάλυπτε πραγματικές και άμεσες επιχειρησιακές ανάγκες της Διμοιρίας, ενώ υπογράμμισαν την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα της ανταπόκρισης του Σωματείου μας.

Από την πλευρά του, ο κ. Αστυνομικός Διευθυντής ευχαρίστησε το Σωματείο Ειδικών Φρουρών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης επισημαίνοντας ότι η διαχρονική του στάση αποδεικνύει έμπρακτα πως όταν δηλώνει ότι θα συνδράμει, το κάνει στην πράξη.

Ο εξοπλισμός περιλάμβανε:

4 Θήκες χημικών

4 Θήκες πυροσβεστήρων

2 Θήκες φυσούνα

1 Θήκη προωθητικού όπλου

Το Σωματείο Ειδικών Φρουρών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα στον μάχιμο αστυνομικό, ενισχύοντας έμπρακτα την ασφάλεια και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των υπηρεσιών.

Πάντα δίπλα στον Συνάδελφο!