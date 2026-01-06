Αστυνομικές Επιχειρήσεις - Έγιναν 16 συλλήψεις

Στο πλαίσιο της πρόληψης και της καταστολής εγκληματικών ενεργειών, πραγματοποιήθηκαν χθες (5.1.2026) το πρωί και το απόγευμα, στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σε ομάδες κοινωνικής ομοιογένειας, σε περιοχές των δήμων Άργους – Μυκηνών, Ναυπλιέων, Επιδαύρου, Ερμιονίδας, Τρίπολης, Μεγαλόπολης, Βόρειας Κυνουρίας, Κορινθίων, Καλαμάτας και Οιχαλίας.

Οι επιχειρήσεις υλοποιήθηκαν από αστυνομικούς υφιστάμενων Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας και Μεσσηνίας.

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων:

Στην Αργολίδα ελέγχθησαν -14- άτομα, προσήχθησαν -6- άτομα, ενώ συνελήφθησαν -6- άτομα, για τα κάτωθι αδικήματα:

-2- άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας,

άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, -2- άτομα, για στέρηση δελτίου ταυτότητας,

άτομα, για στέρηση δελτίου ταυτότητας, -1- άτομο, για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού και

άτομο, για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού και -1- άτομο, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Στην Αρκαδία ελέγχθησαν -15- άτομα, προσήχθησαν -5- άτομα, ενώ συνελήφθησαν -5- άτομα, για τα κάτωθι αδικήματα:

-2- άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και

άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και -3- άτομα, για στέρηση δελτίου ταυτότητας.

Στην Κορινθία ελέγχθησαν -15- άτομα, προσήχθησαν -5- άτομα, ενώ συνελήφθησαν -3- άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

Στη Μεσσηνία ελέγχθησαν -19- άτομα, προσήχθησαν -5- άτομα, ενώ συνελήφθησαν -2- άτομα, για τα κάτωθι αδικήματα:

-1- άτομο, για στέρηση δελτίου ταυτότητας και

άτομο, για στέρηση δελτίου ταυτότητας και -1- άτομο, για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, στην Αργολίδα βεβαιώθηκε -1- παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ κατασχέθηκαν ηλεκτρικά καλώδια, στη Μεσσηνία βεβαιώθηκαν -4- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.