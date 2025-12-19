Ασθενοφόρο έπεσε πάνω σε κλούβα της ΕΛ.ΑΣ. – ΦΩΤΟ + ΒΙΝΤΕΟ

Απίστευτο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στον Πλατύκαμπο, όταν ιδιωτικό ασθενοφόρο προσέκρουσε σε κλούβα των ΜΑΤ που βρισκόταν σταθμευμένη στην Εθνική Οδό ενώ μάλιστα μέσα είχε ολόκληρη διμοιρία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του ΤhessPost.gr, τραυματίστηκε ελαφρά στη μύτη μέλος του πληρώματος που καθόταν στη θέση του συνοδηγού.

Οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονταν εκεί καθώς το απόγευμα, οι αγρότες διέκοψαν την κυκλοφορία της παρακαμπτηρίου οδού, στο ύψος του κόμβου Πλατυκάμπου και στον αποκλεισμό των διόδων και στο ύψος του Αχιλλείου.

Σύμφωνα με τον τραυματισμένο συνοδηγό η κλούβα ήταν παραταγμένη κάθετα στον δρόμο και χωρίς φώτα. «Γιατί κλείσαν τον δρόμο εδώ στην ερημιά; Δεν είχε αλάρμ τίποτα, θα τα βλέπαμε», αναφέρει ο τραυματισμένος συνοδηγός, λίγο μετά την πρόσκρουση. Κατά τον ίδιο, οι τραυματίες είναι καλά διότι ήταν καλά δεμένοι.

Οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι τα αλάρμ ήταν αναμμένα.