«Αστακός» οι Φυλακές Ιωαννίνων.. Μεταγωγές για την δίκη σωφρονιστικών, αστυνομικού και Αλβανού βαρυποινίτη

Αστακός» οι Φυλακές Ιωαννίνων… Αυξημένα μέτρα εντός και εκτός καθώς φτάνουν ο ένας μετά τον άλλο οι προσωρινά κρατούμενοι για την εγκληματική οργάνωση που είχαν συστήσει και εξαρθρώθηκε τον Ιούλιο του 2024 μετά από έφοδο που είχε γίνει στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης είναι ένας βαρυποινίτης με καταγωγή από την Αλβανία, ο οποίος είχε μετατρέψει την φυλακή σε… τσιφλίκι του οργανώνοντας ακόμη και πάρτι!

Η επιστροφή του στο Σταυράκι έχει σημάνει συναγερμό τόσο μεταξύ των δυνάμεων φρούρησης όσο και μεταξύ των κρατουμένων καθώς οι περισσότεροι δεν επιθυμούσαν την παραμονή του έστω κι αν είναι λίγες ημέρες.

Οι μεταγωγές γίνονται καθώς όλα τα μέλη του κυκλώματος θα οδηγηθούν στις 14 Οκτωβρίου στο εδώλιο του κατηγορουμένου.

Πέρα από τον βαρυποινίτη Αλβανό, στην ίδια εγκληματική οργάνωση εμπλέκονται ένας αστυνομικός, σωφρονιστικοί υπάλληλοι μεταξύ των οποίων ο τότε υποδιευθυντής των φυλακών και δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι.

Οι κατηγορίες αφορούν εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, όπλα, δωροδοκία, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, ψευδή βεβαίωση και παραβάσεις της νομοθεσίας για μετανάστευση και εισαγωγή κινητών τηλεφώνων σε σωφρονιστικά καταστήματα.

Η οργάνωση είχε αυστηρή δομή και ρόλους: αρχηγός ήταν Αλβανός κρατούμενος που συντόνιζε την εμπορία ναρκωτικών και τη νομιμοποίηση των εσόδων, ενώ ιδιώτες και μέλη του προσωπικού των φυλακών λειτουργούσαν ως μεσάζοντες και συνεργοί στην καταγραφή και απόκρυψη χρημάτων, καθώς και στη χρήση κινητών τηλεφώνων εντός των καταστημάτων. Ειδικότερα, δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι έκαναν εγγραφή των ποσών στις λογιστικές καταστάσεις του αρχηγού, ενώ μια υπάλληλος συνέδραμε στη νομιμοποίηση χρημάτων μέσω κατανάλωσης προϊόντων.

Η επικοινωνία μεταξύ των μελών γινόταν με ελάχιστες τηλεφωνικές συνομιλίες, χρήση τηλεφωνικών συνδέσεων «αχυρανθρώπων» και κωδικών λέξεων («εκείνα» για τα ναρκωτικά, «φτιάχνω» για την προμήθεια, «άσπρα» για τα χρήματα).

Από τις έρευνες είχαν εξακριβωθεί επτά περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών, 39 περιπτώσεις νομιμοποίησης εσόδων και τρεις παραβιάσεις υπηρεσιακού απορρήτου. Ο αστυνομικός μέλος της οργάνωσης φέρεται να εμπλέκεται σε επιπλέον παραβιάσεις υπηρεσιακού απορρήτου, δωροληψία και διακίνηση ναρκωτικών.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν 6.207,82 ευρώ, 18 κινητά τηλέφωνα, μικροποσότητες κάνναβης, όπλα, μαχαίρια, ρόπαλα, συσκευές Tazer, χειροβομβίδες κρότου-λάμψης, γεμιστήρες, φυσίγγια, εξαρτήματα σκοπευτικών και χειρόγραφες σημειώσεις.

