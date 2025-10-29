Άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Με ευρύτατη πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η εισαγγελική διάταξη για την άρση της ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Υπέρ του αιτήματος ψήφισαν 238 βουλευτές, ενώ καταψήφισαν 48.

Την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας είχε μηνύσει η Όλγα Δάλλα, πρώην υποψήφια με το κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας, κατά τις εκλογές του Μαΐου του 2023, με την πρόεδρο του κόμματος να κάνει λόγο για «τρομακτική εκστρατεία λάσπης» από την μηνύτρια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή Δεοντολογίας είχε εισηγηθεί στην Ολομέλεια κατά της άρσης ασυλίας της κ. Κωνσταντοπούλου. Ωστόσο, η ίδια, ζήτησε από τους βουλευτές να υπερψηφίσουν το αίτημα, όπως και έγινε τελικώς. Λαμβάνοντας το λόγο η κυρία Κωνσταντοπούλου μίλησε για προσπάθεια του συστήματος να την περιορίσει, γιατί, όπως είπε, «ονειρεύεστε μια άδεια Βουλή».

Αντίθετα, το αίτημα άρσης ασυλίας της Λιάνας Κανέλλη μετά από μήνυση της Ζωής Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση απορρίφθηκε, με 209 βουλευτές να το καταψηφίζουν, 25 να ψηφίζουν «υπέρ» και 50 παρών.

Μετά από μία επεισοδιακή συνεδρίαση της Ολομέλειας για αυτό το ζήτημα, τελικά η μεγάλη Πλειοψηφία της Βουλής των Ελλήνων ψήφισε υπέρ της Άρσης της Ασυλίας της @ZoeKonstant τα υπόλοιπα θα τα κρίνουν τα δικαστήρια. pic.twitter.com/9M2YOGq4OQ — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 29, 2025

