Το ΑΠΘ τίμησε τα μέλη του που αφυπηρετούν

Τα μέλη της πανεπιστημιακής του κοινότητας που αποχωρούν με τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025, τίμησε χθες το βράδυ το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Την εκδήλωση χαιρέτισε ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκος Παπαϊωάννου.

«Το Αριστοτέλειο, κλείνοντας φέτος έναν αιώνα ζωής, κουβαλά μια πλούσια κληρονομιά πνευματικής δημιουργίας και κοινωνικής προσφοράς, η οποία στηρίχθηκε στους ανθρώπους του: διδάσκοντες, ερευνητές και φοιτητές», ανέφερε στον χαιρετισμό του ο πρύτανης του ΑΠΘ, καθ. Κυριάκος Αναστασιάδης.

Αναπτύσσοντας της στρατηγική του ΑΠΘ την επόμενη περίοδο επισήμανε ότι στηρίζεται σε τέσσερις άξονες, την ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία, τη διεθνοποίηση, τον ψηφιακό και οργανωτικό μετασχηματισμό, καθώς και τη σύνδεση με την κοινωνία. «Στην ιστορική αυτή συγκυρία το Πανεπιστήμιό μας οφείλει να επαναπροσδιορίσει τη θέση του στον διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη. Να ενισχύσει τη διεθνοποίησή του, να αξιοποιήσει τις τεχνολογικές εξελίξεις, να αναδιαρθρώσει τη λειτουργία και τις δομές του, να ενισχύσει τη διασύνδεσή του με την κοινωνία και την αγορά εργασίας, χωρίς όμως να απεμπολήσει τον δημόσιο, δημοκρατικό και κοινωφελή του χαρακτήρα», σημείωσε.

Στην ομιλία του, με θέμα «Αναμνήσεις και σκέψεις από τη δεύτερη πεντηκονταετία του ΑΠΘ έως σήμερα», ο -εκ των αφυπηρετούντων- καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ και πρώην αντιπρύτανης Θεόδωρος Λαόπουλος επέλεξε να εκφράσει αναμνήσεις και βιώματα, και να τα συνδέσει με το παρόν, με κάποιες σκέψεις για το σημερινό Πανεπιστήμιο.

Ακολούθησε επίδοση αναμνηστικού στους τιμωμένους και τιμώμενες από τη διοίκηση του ιδρύματος.