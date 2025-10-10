Απρόσμενη τροπή στο θρίλερ της Φοινικούντας: Νέα αποκάλυψη για τον δράστη

Γράφει ο Αλέξανδρος Καλαφάτης

Απρόσμενη τροπή παίρνει η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη του διπλού φονικού σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Και αυτό διότι, σύμφωνα με πληροφορίες του iEidiseis, η έρευνα που γίνεται μέσα από τη συλλογή υλικού από κάμερες ασφαλείας δείχνει ότι ο πιστολέρο με το σκούτερ διήνυσε μία τεράστια απόσταση που δεν σταματά ούτε στα όρια του νομού Ηλείας.

Πιο συγκεκριμένα, φέρεται αρχικά να οδήγησε για 2,5 ώρες και να διήνυσε τουλάχιστον 130 χιλιόμετρα για να φτάσει από το νομό Μεσσηνίας (και τη Φοινικούντα όπου βρίσκεται το κάμπινγκ) στο νομό Ηλείας (όπου εμφανίζεται σε κάμερα στην ευρύτερη περιοχή του Πύργου) και μετά να συνέχισε την οδήγηση διανύοντας πάρα πολλά χιλιόμετρα βγαίνοντας από το νομό Ηλείας και περνώντας σε όμορο νομό.

Η εξέλιξη αυτή κάνει τους αστυνομικούς να αναζητούν πρατήρια υγρών καυσίμων όπου θα μπορούσε να έχει σταματήσει για ανεφοδιασμό. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι δεν μπορεί κάποιος να διανύσει μία τόσο μεγάλη απόσταση που απαιτεί οδήγηση τουλάχιστον τεσσάρων ωρών με ένα μόνο ντεπόζιτο.

Τα νέα δεδομένα από τις κάμερες ασφαλείας κάνουν τους αστυνομικούς να πιστεύουν ότι ενδεχομένως ο δράστης να μη σχετίζεται με την Ηλεία (όπως ανέφεραν κάποιες εκτιμήσεις). Το μεγάλο ερώτημα είναι που κατέληξε το σκούτερ και πού κρύβεται ο δράστης. Η βεντάλια της έρευνας έχει ανοίξει σημαντικά, ενώ οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους κάποια καρέ από κάμερες που δίνουν εικόνα για το σωματότυπο του δράστη και τα χαρακτηριστικά της μηχανής.

Στο μεταξύ, η έρευνα συνεχίζεται για διαλευκανθεί το κίνητρο του δράστη. Το σενάριο να σχετίζεται με κληρονομικά ζητήματα απομακρύνεται, ωστόσο, οι Αρχές εξακολουθούν να το έχουν και αυτό στο κάδρο. Στο πλαίσιο αυτό με ενδιαφέρον αναμένεται το άνοιγμα της διαθήκης του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που αναμένεται να λάβει χώρα σήμερα το πρωί στο Ειρηνοδικείο της Πύλου. Η διαθήκη αυτή άλλαξε λίγο καιρό πριν το διπλό φονικό.

Οι αστυνομικοί γνωρίζουν την προηγούμενη διαθήκη του 68χρονου και έτσι θα μπορέσουν να τη συγκρίνουν με την τελευταία που ανοίγει σήμερα, προκειμένου να δουν τι αλλαγές είχε κάνει το θύμα και ένα αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε κάποιο συμπέρασμα που θα μπορούσε να βοηθήσει την έρευνα.