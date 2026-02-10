Απραξία Παραμέληση Θράσος

Ανακοίνωση της Ένωσης Ειδικών Φρουρών Κεντρικής Μακεδονίας:

Δεν ήταν λίγες οι φορές όπου όλα αυτά τα χρόνια έχουμε αναφερθεί εκτενώς τόσο με ανακοινώσεις μας, μα όσο και σε συναντήσεις μας με την πολιτική και φυσική ηγεσία του σώματος, στην άναρχη κατάσταση η οποία επικρατεί εντός των χωρών του ΑΠΘ. Φυσικά σε κάθε μας ενέργεια ως Ένωση υπογραμμίζαμε την ανυπαρξία και την έλλειψη βούλησης από θεσμούς και αρμόδιους, ώστε η φοιτητική κοινότητα να απολαμβάνει μια ασφαλή διαβίωση με γνώμονα την απόκτηση γνώσεων, ώστε από το σκαλί της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να είναι σε θέση, έχοντας όλα τα εχέγγυα να ξεκινήσει τον αγώνα της επιβίωσης στην σύγχρονη κοινωνία.

Με αφορμή λοιπόν και τα πρόσφατα προχθεσινά έκτροπα τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του συναδέλφου μας, μα και την καταστροφή δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας από εγκληματικά στοιχεία τα οποία απαρτίζουν τους δήθεν λαϊκούς αγωνιστές ενάντια στο σύστημα, επανέρχεται στο προσκήνιο η παντελής έλλειψη ασφάλειας στους χώρους του ΑΠΘ, οι οποίοι μετατράπηκαν για ακόμη μια νύχτα σε ορμητήριο εκτόξευσης μολότοφ ενάντια στους αστυνομικούς και τις περιουσίες τίμιων βιοπαλαιστών.

Φυσικά γινόμαστε για ακόμη μία φορά στο ίδιο έργο θεατές παρακολουθώντας υπευθυνοανεύθυνους σύγχρονους Πόντιους Πιλάτους οι οποίοι διαρρηγνύοντας τα ιμάτια τους παίζουν το καθιερωμένο πινγκ πονγκ χρησιμοποιώντας για μπαλάκι τις ευθύνες για την τραγική αυτή κατάσταση του σπουδαίου αυτού εκπαιδευτικού ιδρύματος. Εύλογα λοιπόν μας δημιουργούνται τα παρακάτω ερωτήματα. Τι απέγινε ο νόμος για την προστασία των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων; Σε ποια φάση βρίσκονται τα περιβόητα σχέδια ασφαλείας; Γιατί δεν αξιοποιήθηκε η Πανεπιστημιακή Αστυνομία; Που πήγε η είσοδος και έξοδος μόνο με την επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας; και φυσικά το σημαντικότερο ερώτημα όλων, πώς και με ποιανού την άδεια διοργανώνει ο καθείς ένα πάρτι εντός του πανεπιστημίου;

Σε όσους λοιπόν έρχονται ως μετά Χριστό προφήτες ώστε να αναζητήσουν τα αίτια για αυτό το κατάντημα έχουμε να δηλώσουμε το εξής: ευτυχώς που η Ελληνική Αστυνομία είναι ο μοναδικός θεσμός ο οποίος κρατά την κοινωνία όρθια απέναντι σε κάθε είδους ταραχοποιά στοιχεία, με τους συναδέλφους μας να στέκονται με επαγγελματισμό και αυτοθυσία απέναντι στις δολοφονικές επιθέσεις με βόμβες μολότοφ οι οποίες ακόμη δεν έχουν χαρακτηριστεί ως όπλα.

Ας αφήσουν λοιπόν την υποκρισία και ας βρουν την βούληση ώστε να συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού των συναδέλφων μας εφαρμόζοντας και αυστηροποιώντας ταυτόχρονα το νομικό πλαίσιο, ώστε να μετατραπούν τα ελληνικά πανεπιστήμια σε πηγή πνευματικής και μορφωτικής καλλιέργειας, αφήνοντας στο παρελθόν την αναρχία και την ανομία οι οποίες τα έχουν κατακυριεύσει.

Τέλος εκφράζουμε τις ευχές μας για ταχεία ανάρρωση στον τραυματία συνάδελφο μας, εφιστώντας ταυτόχρονα την προσοχή σε τοποθετημένους να τοποθετούνται με σύνεση όταν πρόκειται να σχολιάσουν θέσεις και προτάσεις θεσμικών οργάνων του συνδικαλιστικού κινήματος. Σε κάθε άλλη περίπτωση μια βόλτα από ένα τέτοιο πεδίο μάχης με κάποιο σπασμένο και κοφτερό κομμάτι μαρμάρου να περνά ΣΥΡΙΖΑ από κάποιο πηλίκιο μπορεί να επιφέρει μια πιο καθαρή εικόνα για το τι πραγματικά χρειάζεται ένας σύγχρονος αστυνομικός ώστε να προστατεύσει τον εαυτό του και την κοινωνία.