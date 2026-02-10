Νέo "λαβράκι" έβγαλε η Ομάδα ΔΡΑΣΗ

Η ομάδα ΔΡΑΣΗ αποδεικνύει ακόμα μια φορά την σημαντική δουλειά που κάνει για την καταπολέμηση του κοινού εγκλήματος καθημερινά !
Ενδεικτικά χθες (09/02/2026) στα πλαίσια περιπολίας στην δυτική αττική εντόπισαν όχημα να κινείται ύποπτα εντός του καταυλισμού της Αυλίζας, άμεσα ακινητοποίησαν το όχημα όπου γενόμενο αστυνομικό έλεγχο ανευρέθησαν :
1 μαχαίρι μήκους 32.5 εκατοστών
1 μαχαίρι 29 εκατοστών
1 μαχαίρι 19 εκατοστών
1 μαχαίρι 21.5 εκατοστών
1 τσεκούρι
1 φυσίγγιο κυνηγετικού όπλου
1 αντιασφυξιογόνα μάσκα
Το άτομο δεσμεύτηκε και οδηγήθηκε στο ΑΤ Αχαρνών με την κατηγορία της παράβασης του νόμου περί όπλων !