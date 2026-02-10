PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Νέo "λαβράκι" έβγαλε η Ομάδα ΔΡΑΣΗ

ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗ
12:01 | 10/02/2026

Η ομάδα ΔΡΑΣΗ αποδεικνύει ακόμα μια φορά την σημαντική δουλειά που κάνει για την καταπολέμηση του κοινού εγκλήματος καθημερινά !

 

Ενδεικτικά χθες (09/02/2026) στα πλαίσια περιπολίας στην δυτική αττική εντόπισαν όχημα να κινείται ύποπτα εντός του καταυλισμού της Αυλίζας, άμεσα ακινητοποίησαν το όχημα όπου γενόμενο αστυνομικό έλεγχο ανευρέθησαν :

1 μαχαίρι μήκους 32.5 εκατοστών

1 μαχαίρι 29 εκατοστών

1 μαχαίρι 19 εκατοστών

1 μαχαίρι 21.5 εκατοστών

1 τσεκούρι 

1 φυσίγγιο κυνηγετικού όπλου 

1 αντιασφυξιογόνα μάσκα 

Το άτομο δεσμεύτηκε και οδηγήθηκε στο ΑΤ Αχαρνών με την κατηγορία της παράβασης του νόμου περί όπλων ! 

ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
