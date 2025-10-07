Αποτελέσματα στοχευμένων αστυνομικών δράσεων στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Νοτίου Αιγαίου, το χρονικό διάστημα από 29 Σεπτεμβρίου έως 5 Οκτωβρίου 2025 πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου με αντικείμενο την πρόληψη – καταστολή της μικροεγκληματικότητας εστιάζοντας κατά τόπους:

στην αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών που συναρτώνται με τις τοπικές συνθήκες,

την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών,

τη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και

την οδική ασφάλεια

Οι δράσεις αυτές οργανώθηκαν από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Κυκλάδων και Δωδεκανήσου και υλοποιήθηκαν από κλιμάκια ελέγχων που συγκροτήθηκαν με συμμετοχή αστυνομικών από τις κατά τόπους Αστυνομικές Υπηρεσίες, με τα απαραίτητα μέσα και εξοπλισμό.

Ειδικότερα ως προς τα αποτελέσματα:

Ελέγχθηκαν -1.448- άτομα, -1.049- οχήματα και -44- καταστήματα.

Συνελήφθησαν -2- άτομα.

Βεβαιώθηκαν -303- παραβάσεις Κ.Ο.Κ..

Παρόμοιες επιχειρησιακές δράσεις που έχουν ως κύρια χαρακτηριστικά την αυξημένη αστυνομική παρουσία και τη διενέργεια στοχευμένων ελέγχων, θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.