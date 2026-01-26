Απόστρατος αστυνομικός "έφυγε" από τη ζωή

Βαρύ είναι το κλίμα στο Αλάγνι του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων, μετά την είδηση του θανάτου του Γιώργου Σερέτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών, αφήνοντας πίσω του έντονο αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία.

Ο εκλιπών έδινε τους τελευταίους μήνες μια δύσκολη μάχη με τον καρκίνο, ασθένεια που διαγνώστηκε πρόσφατα. Παρά τη δύναμη και την επιμονή που επέδειξε, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και δεν κατάφερε τελικά να ξεπεράσει το σοβαρό πρόβλημα.

Ο Γιώργος Σερέτης υπήρξε συνταξιούχος αστυνομικός, ενώ μετά την ολοκλήρωση της επαγγελματικής του πορείας στράφηκε ενεργά στα κοινά.

Τα τελευταία χρόνια εξελέγη πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αλαγνίου, θέση από την οποία εργάστηκε με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης για τη βελτίωση της καθημερινότητας του χωριού και την εξυπηρέτηση των συγχωριανών του.

Το Policenet.gr εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.