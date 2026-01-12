Αποστρατεύεται ο Πασχάλης Χορτερούδης ολοκληρώνοντας την πολυετή υπηρεσιακή του διαδρομή

Αποστρατεύεται στο πλαίσιο των τακτικών κρίσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Έβρου, Πασχάλης Χορτερούδης.

Ο κ. Χορτερούδης ολοκληρώνει την πολυετή υπηρεσιακή του διαδρομή, έχοντας διατελέσει σε καίριες και απαιτητικές θέσεις, με ουσιαστική συμβολή στην επιχειρησιακή ετοιμότητα και την πολιτική προστασία της ακριτικής περιοχής του Έβρου.

Με απόφαση των αρμόδιων οργάνων, αποστρατεύεται με τον τιμητικό βαθμό του Υποστρατήγου Πυροσβεστικού Σώματος, αναγνωρίζοντας την προσφορά, την εμπειρία και το έργο του στο Σώμα.

