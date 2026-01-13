Αποστρατεύεται ο Κωνσταντίνος Ψαρρός - Το συγκινητικό μήνυμα αποχαιρετισμού

Με λόγια βαθιάς συγκίνησης και αίσθημα ευθύνης, ο Υποστράτηγος Κωνσταντίνος Ψαρρός, πρώην Συντονιστής-Προϊστάμενος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων για την Κρήτη, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, αποχαιρετά το Πυροσβεστικό Σώμα, κλείνοντας έναν μακρύ κύκλο ζωής αφιερωμένο στο καθήκον, την προσφορά και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και της φύσης.

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του, δεν αποχαιρετά απλώς μια στολή ή έναν βαθμό, αλλά –όπως χαρακτηριστικά αναφέρει– «ένα κομμάτι του εαυτού του». Για δεκαετίες, όπως σημειώνει, πορεύτηκε μαζί με τους συναδέλφους του σε φωτιές, ατυχήματα και καταστροφές, σε δύσκολες νύχτες και ατελείωτες ώρες αγωνίας, αλλά και σε στιγμές ανακούφισης όταν το καθήκον είχε εκπληρωθεί και όλοι επέστρεφαν ασφαλείς.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στους δεσμούς που δημιουργούνται μέσα από κοινές δοκιμασίες. Δεσμούς που, όπως τονίζει, δεν λύνονται με την αποστρατεία. «Μοιραστήκαμε φόβους, ευθύνες, σιωπές, αλλά και περηφάνια. Αυτές οι στιγμές μάς έδεσαν με δεσμούς που δεν λύνονται με την αποστρατεία», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο Κωνσταντίνος Ψαρρός περιγράφει το Πυροσβεστικό Σώμα ως οικογένεια – μια οικογένεια που δεν ορίζεται από αξιώματα, αλλά από ανθρώπους. Από εκείνους που στάθηκαν δίπλα του, που έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό χωρίς να ζητούν αντάλλαγμα, αποδεικνύοντας καθημερινά τι σημαίνει αυταπάρνηση, αλληλεγγύη και τιμή.

Με σεμνότητα, αποδίδει όποια αναγνώριση και πορεία είχε στους ανθρώπους που βρέθηκαν στο πλευρό του όλα αυτά τα χρόνια, ευχαριστώντας τους έναν προς έναν για τη συνεργασία, την εμπιστοσύνη, την ειλικρίνεια και τη δύναμη που του προσέφεραν ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές.

Φεύγοντας από την ενεργό υπηρεσία, δηλώνει ότι το κάνει με συγκίνηση αλλά και με βαθιά περηφάνια: περηφάνια για το Σώμα που υπηρέτησε και για τους συναδέλφους του που συνεχίζουν να το κρατούν όρθιο. Δεν παραλείπει να υπογραμμίσει τη σημασία του έργου τους, το οποίο –όπως τονίζει– σώζει ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον, αφήνοντας αποτύπωμα πολύ μεγαλύτερο απ’ όσο φαίνεται.

Το μήνυμά του κλείνει με ευχές για υγεία, δύναμη και ασφαλή επιστροφή από κάθε αποστολή, ενώ ξεκαθαρίζει ότι, ακόμη κι αν δεν φορά πλέον τη στολή, θα παραμείνει πάντα ένας από αυτούς.

Ένας αποχαιρετισμός που δεν είναι τέλος, αλλά συνέχεια μιας ζωής γεμάτης προσφορά, ήθος και αφοσίωση.

Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα από τον Κωνσταντίνο Ψαρρό

«Αγαπητοί συνοδοιπόροι, Με την αποστρατεία θα ήθελα να απευθυνθώ στα πρόσωπα που είχα δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι εύκολο να βάλει κανείς σε λόγια μια ολόκληρη ζωή υπηρεσίας. Σήμερα, ως απόστρατος πια του Πυροσβεστικού Σώματος, νιώθω πως δεν αποχαιρετώ απλώς μια στολή ή έναν βαθμό, αλλά ένα κομμάτι του εαυτού μου. Για δεκαετίες πορευτήκαμε μαζί. Σε φωτιές, ατυχήματα, καταστροφές, σε δύσκολες νύχτες και ατελείωτες ώρες αγωνίας, αλλά και σε στιγμές ανακούφισης όταν το καθήκον είχε εκπληρωθεί και όλοι επιστρέφαμε ασφαλείς. Μοιραστήκαμε φόβους, ευθύνες, σιωπές, αλλά και περηφάνια. Αυτές οι στιγμές μάς έδεσαν με δεσμούς που δεν λύνονται με την αποστρατεία. Το Πυροσβεστικό Σώμα ήταν και θα είναι οικογένεια. Και οικογένεια δεν είναι τα αξιώματα, αλλά οι άνθρωποι. Εσείς που σταθήκατε δίπλα μου, που δώσατε τον καλύτερό σας εαυτό χωρίς να ζητάτε τίποτα, που αποδείξατε καθημερινά τι σημαίνει αυταπάρνηση, αλληλεγγύη και τιμή. Αν σε κάτι αξιώθηκα όλα αυτά ταχρόνια, αυτό οφείλεται στους ανθρώπους που είχα γύρω μου. Σας ευχαριστώ έναν προς έναν — για τη συνεργασία, την εμπιστοσύνη, την ειλικρίνεια και τη δύναμη που μου δώσατε ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές. Φεύγω με συγκίνηση, αλλά και με βαθιά περηφάνια. Περηφάνια για το Σώμα που υπηρέτησα και για εσάς που συνεχίζετε να το κρατάτε όρθιο. Να θυμάστε πάντα ότι το έργο σας σώζει ζωές περιουσίες, φύση και αφήνει αποτύπωμα πολύ μεγαλύτερο απ’ όσο φαίνεται. Σας εύχομαι υγεία, δύναμη και να επιστέφετε σώοι από κάθε αποστολή. Όσο για μένα, μπορεί να μην φοράω πια τη στολή, αλλά θα είμαι πάντα ένας από εσάς.»

Πηγή: expressevia.com