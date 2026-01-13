Προ των πυλών είναι οι Kρίσεις των Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ.

Σε θέση αναμονής εξακολουθούν να είναι οι Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ., με τις φετινές τακτικές Κρίσεις να πλησιάζουν.

Ρυθμιστικός παράγοντας για την έναρξη των Κρίσεων, εξακολουθεί να είναι σε μεγάλο βαθμό το ζήτημα των αγροτών και το πως θα κυλήσουν οι διαπραγματεύσεις και οι επικοινωνίες με την Κυβέρνηση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος ανανέωσε τη θητεία του για έναν χρόνο ακόμα.

Όσον αφορά τα ανώτατα κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ., αυτή τη στιγμή, το επικρατέστερο σενάριο είναι ότι θα αποστρατευτούν δύο από τους Αντιστράτηγους, ωστόσο όπως επισημαίνουν πηγές με γνώση επί του θέματος, δεν αποκλείονται και οι εκπλήξεις της τελευταίας στιγμής.

