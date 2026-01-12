Αποστρατείες Πλοιάρχων του Πολεμικού Ναυτικού

Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 6/Σ.6 από 12 Ιανουαρίου 2026, έκρινε τους παρακάτω Πλοιάρχους ΠΝ, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων Αρχιπλοιάρχων, ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» ως ακολούθως:

Μάχιμους:

α. Μηλαίο Γεώργιο του Μάρκου (ΑΜ-2404)

Διαβάστε επίσης

β. Τρακάδα Ιωάννη του Αργύριου (ΑΜ-2339)

γ. Βεζύρη Αθανάσιο του Ευστάθιου (ΑΜ-2374)

δ. Δεμεντή Γεώργιο του Θεόδωρου (ΑΜ-2382)

ε. Κοκλώνη Νικόλαο του Μιχαήλ (ΑΜ-2420)

στ. Σκίτσα Δημήτριο του Χαράλαμπου (ΑΜ-2348)

ζ. Μασούρα Κωνσταντίνο του Παναγιώτη (ΑΜ-2372)

η. Μασίκα Σωτήριο του Δημήτριου (ΑΜ-2426)

θ. Καρώνη Απόστολο του Χρήστου (ΑΜ-2432)

ι. Παπαδάκη Ιωσήφ του Γεώργιου (ΑΜ-2358)

ια. Παπαδημητρίου Στέφανο του Νικόλαου (ΑΜ-2354)

Μηχανικούς:

α. Σάπκα Σπυρίδωνα του Ιωάννη (ΑΜ-Μ-917)

β. Σφακιανάκη Γεώργιο του Ηλία (ΑΜ-Μ-916)

γ. Βλαζάκη Αναστάσιο του Παύλου (ΑΜ-Μ-936)

δ. Τζιμή Στυλιανό του Δημητρίου (ΑΜ-Μ-907)

ε. Δημητρίου Απόστολο του Γεωργίου (ΑΜ-Μ-919)

στ. Καρασαρίνη Ιωάννη του Παρασκευά (ΑΜ-Μ-881)

ζ. Πετράκη Στυλιανό του Αρτέμιου (ΑΜ-Μ-972)

η. Χαραρά Στυλιανό του Κυριάκου (ΑΜ-Μ-982)

Υγειονομικού/Οδοντιάτρους:

α. Φίλια Χαράλαμπο του Νικολάου (ΑΜ-ΥΟ-11)

β. Σιάμο Γεώργιο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-ΥΟ-14)

Οικονομικού:

α. Γανίδη Δημήτριο του Νικολάου (ΑΜ-Ο-674)

β. Ρομποτή Θεώνη του Ζώη (ΑΜ-Ο-673)

γ. Τσιτσιριδάκη Παναγιώτη του Ευαγγέλου (ΑΜ-Ο-687)

δ. Τσικρικά Γεώργιο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Ο-688)

Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 7/Σ.7 από 12 Ιανουαρίου 2026, έκρινε τους παρακάτω Πλοιάρχους ΠΝ ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων Αρχιπλοιάρχων, ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» ως ακολούθως:

Υγειονομικού/Ιατρούς:

α. Στεφανίδη Γεράσιμο του Γεωργίου (ΑΜ-ΥΙ-290)

β. Πασχαλίδη Φίλιππο του Θεοδώρου (ΑΜ-ΥΙ-325)

γ. Κωνσταντάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου (ΑΜ-ΥΙ-338)

δ. Κοντολάτη Ιωάννη του Κωνσταντίνου (ΑΜ-ΥΙ-369)

Υγειονομικού/Φαρμακοποιούς:

α. Παπαδογούλα Δημήτριο του Θωμά (ΑΜ-ΥΦ-211)

β. Κωστούλα Αχιλλέα του Χρήστου (ΑΜ-ΥΦ-212)

3. Υγειονομικού/ Νοσηλευτικής:

α. Λαζαρίδου Ευτυχία του Χαραλάμπους (ΑΜ-ΥΝ-139)

β. Παπαδοπούλου Βικτωρία του Δημητρίου (ΑΜ-ΥΝ-169)

γ. Σταθάκη Μαρία του Νικόλαου (ΑΜ-ΥΝ-183)

δ. Ταντάρου Αναστασία του Ευστάθιου (ΑΜ-ΥΝ-184)

ε. Καγιαλάρη Μαρία-Ασπασία του Αντωνίου (ΑΜ-ΥΝ-187)

στ. Καραγκιούζη Ευαγγελία του Δημητρίου (ΑΜ-ΥΝ-193)

ζ. Παπάλα Ελένη του Αναστασίου (ΑΜ-ΥΝ-194)

η. Βιλλιώτη Σοφία του Προκοπίου (ΑΜ-ΥΝ-202)

θ. Σταματάκη Πετρούλα του Νικολάου (ΑΜ-ΥΝ-195)

ι. Ζώρζου Μαρία του Ευσταθίου (ΑΜ-ΥΝ-196)

ια. Ιωάννου Άννα του Αναστασίου (ΑΜ-ΥΝ-199)

ιβ. Κομποτιάτη Σοφία του Βασιλείου (ΑΜ-ΥΝ-201)

ιγ. Μετζάκη Καλλιόπη του Δημητρίου (ΑΜ-ΥΝ-207)

Αντιπλοίαρχος Γεώργιος Λαϊάκης ΠΝ

Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΝ