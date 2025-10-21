Αποκάλυψη για τη Φοινικούντα: Έρχονται τρία νέα εντάλματα σύλληψης – Βίντεο από την πρώτη απόπειρα κατά του 68χρονου επιχειρηματία

Νέα αποκαλυπτικά ντοκουμέντα είδαν το φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας σε κάμπινμγκ στη Φοινικούντα.

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα οι δύο 22χρονοι που κατηγορούνται για τη δολοφονία του 68χρονου επιχειρηματία και του επιστάτη στην Φοινικούντα.

Η απολογία των δύο 22χρονων ήταν μαραθώνια και ολοκληρώθηκε στις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας (20/10). Ο 22χρονος Ελληνοβρετανός, ο οποίος κατηγορείται πως ήταν ο εκτελεστής της διπλής δολοφονίας, υποστήριξε ότι δεν ήταν εκείνος που πυροβόλησε και ότι απλά μετέφερε τον φίλο του στο κάμπινγκ.

Ο 22χρονος συνεργός, ο οποίος υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίηση από τον 68χρονο επιχειρηματία, ισχυρίστηκε ότι δεν μπήκε ποτέ μέσα στο κάμπινγκ και πως μετά τη διπλή δολοφονία περπάτησε και κολύμπησε από τη Φοινικούντα μέχρι την Καλαμάτα και από εκεί πήρε την επόμενη μέρα το ΚΤΕΛ για την Αθήνα.

«Στο συγκεκριμένο έγκλημα έχουμε μία σκηνή εγκλήματος, όπου λείπει αυτό που λέμε η καπνισμένη κάννη, δηλαδή δεν έχουμε ένα απτό αντικειμενικό στοιχείο. Είναι ο λόγος του ενός έναντι του άλλου. Στο παζλ προστέθηκε ένα ακόμα αποδεικτικό στοιχείο, η υποτιθέμενη αναγνώριση. Την έχουμε αμφισβητήσει ως εσφαλμένη. Αποδείχτηκε στο ανακριτικό γραφείο ότι η αναγνώριση πάσχει», είπε ο Δημήτρης Γκαβέλας, δικηγόρος του 22χρονου Ελληνοβρετανού, τονίζοντας πως ερευνά δύο εκδοχές, είτε ο ανθρώπινο σφάλμα είτε την σκοπιμότητα.

Έρχονται νέα εντάλματα συλλήψεων

Οι ισχυρισμοί του 22χρονου φερόμενου ως συνεργού δεν πείθουν τις Αρχές, οι οποίες δεν πιστεύουν το επιχείρημά του πως κολύμπησε μέχρι την Καλαμάτα, ενώ η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου αναμένεται να ρίξει φως στον γρίφο της δολοφονίας του 68χρονου επιχειρηματία και του επιστάτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έρχονται τρία νέα εντάλματα σύλληψης. Οι έρευνες των Αρχών επικεντρώνονται σε πρόσωπο που μπορεί να είναι ο ηθικός αυτουργός, το άλλο πρόσωπο μπορεί να είναι αυτό που οργάνωσε τη διπλή δολοφονία και το τρίτο πρόσωπο φέρεται να είναι μία γυναίκα που ενδέχεται να μετέφερε τον 22χρονο φερόμενο συνεργό.

Βίντεο ντοκουμέντο από την πρώτη απόπειρα

Το βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το MEGA απεικονίζει την πρώτη απόπειρα που έκανε ο 22χρονος φερόμενος ο συνεργός σε βάρος του 68χρονου επιχειρηματία στις 7 Σεπτεμβρίου.

Στα πλάνα φαίνεται ο 22χρονος να κυνηγά τον 68χρονο και να τον πυροβολεί με αεροβόλο όπλο, με τον επιχειρηματία προσπαθώντας να τον απωθήσει χτυπώντας τον με μία άσπρη μπλούζα. Στη συνέχεια ο 22χρονος συνεχίζει να κυνηγά τον 68χρονο, ο οποίος τρέχει για να σωθεί.

Ο 68χρνος κατάφερε να γλιτώσει από την πρώτη απόπειρα, ωστόσο λίγες μέρες αργότερα δολοφονήθηκε.