Αποφυλακίστηκε ο πρώην αστυνομικός και TikToker που είχε συλληφθεί από την ΕΛ.ΑΣ.

Γράφει ο Αλέξανδρος Καλαφάτης
Αποφυλακίστηκε ο πρώην αστυνομικός και γνωστός από το κοινωνικοπολιτικό περιεχόμενο των αναρτήσεών του στο TikTok (και όχι μόνο) για την υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, καθώς έγινε δεκτή η προσφυγή του δικηγόρου του.
Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην αστυνομικός προφυλακίστηκε στις αρχές Αυγούστου.
Κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος, αλλά και για τα πλημμελήματα:
- της οπλοκατοχής
- της ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης στις Aρχές
- της κατοχής αναβολικών χαπιών
Ο 33χρονος κατά το παρελθόν έχει τιμηθεί για την υπηρεσιακή του δράση. Για πάρα πολλά χρόνια ήταν ιδιαίτερα ενεργός στα social media προβάλλοντας την εικόνα ενός ανθρώπου που τον ενδιαφέρει η κάθαρση στην κοινωνία και στο Σώμα. Πληροφορίες ανέφεραν ότι η έρευνα γι’ αυτόν είχε ξεκινήσει πριν ακόμη παραιτηθεί, μετά από πληροφορία που έφτασε στους «Αδιάφθορους»