Αποφυλακίστηκε ο πρώην αστυνομικός και TikToker που είχε συλληφθεί από την ΕΛ.ΑΣ.

Γράφει ο Αλέξανδρος Καλαφάτης

Αποφυλακίστηκε ο πρώην αστυνομικός και γνωστός από το κοινωνικοπολιτικό περιεχόμενο των αναρτήσεών του στο TikTok (και όχι μόνο) για την υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, καθώς έγινε δεκτή η προσφυγή του δικηγόρου του.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην αστυνομικός προφυλακίστηκε στις αρχές Αυγούστου.

Κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος, αλλά και για τα πλημμελήματα:

της οπλοκατοχής

της ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης στις Aρχές

της κατοχής αναβολικών χαπιών

Ο 33χρονος κατά το παρελθόν έχει τιμηθεί για την υπηρεσιακή του δράση. Για πάρα πολλά χρόνια ήταν ιδιαίτερα ενεργός στα social media προβάλλοντας την εικόνα ενός ανθρώπου που τον ενδιαφέρει η κάθαρση στην κοινωνία και στο Σώμα. Πληροφορίες ανέφεραν ότι η έρευνα γι’ αυτόν είχε ξεκινήσει πριν ακόμη παραιτηθεί, μετά από πληροφορία που έφτασε στους «Αδιάφθορους»

