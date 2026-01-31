Αποφοίτηση της 78ης Εκπαιδευτικής Σειράς από τη Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Μηχανικού - ΦΩΤΟ

Την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, πραγματοποιήθηκε στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ), η τελετή αποφοίτησης της 78ης Εκπαιδευτικής Σειράς της Σχολής Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Μηχανικού (ΣΤΕΑΜΧ).

Τα πτυχία στους αποφοιτήσαντες απένειμε o Υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγος Ανδρέας Κορωνάκης, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Στρατηγού Δημήτριου Χούπη και του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη, ο οποίος αφού τους συνεχάρη, εξήρε το έργο της Σχολής, η οποία παρέχει ανώτατη επιστημονική και τεχνική εκπαίδευση στους σπουδαστές της.

Στην τελετή παρέστησαν εν ενεργεία και εν αποστρατεία Αξιωματικοί του όπλου του Μηχανικού, καθηγητές της Σχολής καθώς και συγγενείς των αποφοίτων.

Αποφοίτησαν συνολικά 10 Αξιωματικοί του Στρατού Ξηράς, 1 Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού και 1 Αξιωματικός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ).