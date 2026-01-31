PoliceNET of Greece logo
Παρουσία αρχηγού ΓΕΣ στη σύσκεψη διοικητών Κέντρων Νεοσυλλέκτων, Σημείων Υποδοχής Οπλιτών και Κέντρων Δια Βίου Μάθησης

11:59 | 31/01/2026

Την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, παρουσία του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη, πραγματοποιήθηκε η Σύσκεψη Διοικητών των Κέντρων Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ), των Σημείων Υποδοχής Οπλιτών (ΣΥΠΟ) και των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), στο ΚΕΝ ΑΥΛΩΝΑ (ΚΕΤΘ).

Σκοπός της σύσκεψης ήταν η παροχή κατευθύνσεων από τον Αρχηγό, καθώς και η ενημέρωση των Διοικητών ΚΕΝ - ΣΥΠΟ - ΚΔΒΜ επί των εξελίξεων των θεμάτων αρμοδιότητάς τους που αφορούν στην ετοιμότητα υποδοχής – κατάταξης της 2026 Α΄ ΕΣΣΟ.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, ο Γενικός Επιθεωρητής Στρατού / Διοικητής EU – OHQ Αντιστράτηγος Σταύρος Παπασταθόπουλος, οι Διοικητές ΚΕΝ - ΣΥΠΟ - ΚΔΒΜ καθώς και οι Διευθυντές των αρμόδιων Κλάδων και Διευθύνσεων του ΓΕΣ.

