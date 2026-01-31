Παρουσία αρχηγού ΓΕΣ στη σύσκεψη διοικητών Κέντρων Νεοσυλλέκτων, Σημείων Υποδοχής Οπλιτών και Κέντρων Δια Βίου Μάθησης

Την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, παρουσία του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη, πραγματοποιήθηκε η Σύσκεψη Διοικητών των Κέντρων Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ), των Σημείων Υποδοχής Οπλιτών (ΣΥΠΟ) και των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), στο ΚΕΝ ΑΥΛΩΝΑ (ΚΕΤΘ).

Σκοπός της σύσκεψης ήταν η παροχή κατευθύνσεων από τον Αρχηγό, καθώς και η ενημέρωση των Διοικητών ΚΕΝ - ΣΥΠΟ - ΚΔΒΜ επί των εξελίξεων των θεμάτων αρμοδιότητάς τους που αφορούν στην ετοιμότητα υποδοχής – κατάταξης της 2026 Α΄ ΕΣΣΟ.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, ο Γενικός Επιθεωρητής Στρατού / Διοικητής EU – OHQ Αντιστράτηγος Σταύρος Παπασταθόπουλος, οι Διοικητές ΚΕΝ - ΣΥΠΟ - ΚΔΒΜ καθώς και οι Διευθυντές των αρμόδιων Κλάδων και Διευθύνσεων του ΓΕΣ.