«Αποφασισμένη για διαρκείς επιτυχίες η νέα ηγεσία του Αστυνομικού Μεγάρου Χανίων»

Ο απόστρατος Υπαστυνόμος Γιάννης Κάκανος χαιρετίζει τη νέα ηγεσία και τη συλλογική προσπάθεια που φέρνει αποτελέσματα.

Από τις 18 Ιανουαρίου 2024, με την τοποθέτηση του σημερινού δραστήριου Υποστρατήγου Νικολάου Σπυριδάκη στο τιμόνι της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης – και έδρα το Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων – έγινε αμέσως φανερό ότι ξεκινά μια νέα πιο ελπιδοφόρα πορεία. Η εμπνευσμένη καθοδήγησή του έθεσε εξαρχής τις βάσεις για ουσιαστικές αλλαγές με τα αποτελέσματα όλων των Αστυνομικών Διευθύνσεων του νησιού να διαφοροποιούνται από τα παλιά, παγιωμένα σχήματα που άφησαν χώρο σε παραβατικές συμπεριφορές θίγοντας την αξιοπιστία του Σώματος.

Οι φετινές ετήσιες κρίσεις αξιωματικών στην Ελληνική Αστυνομία το σχήμα στη Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων πλαισιώθηκε με τον Αστυνομικό Διευθυντή Κανέλλο Νικολάου και τον Αστυνόμο Α΄ Ιωάννη Σγουρό, νέο διοικητή της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων. Με τη συμβολή τους, το Αστυνομικό Μέγαρο αποκτά δυναμισμό και νέα προοπτική με άλλον… αέρα.

Ήδη, οι αστυνομικές επιτυχίες είναι συνεχείς και η νομοταγής κοινή γνώμη τις σχολιάζει με ικανοποίηση και εμπιστοσύνη. Ενδεικτικό παράδειγμα της συλλογικής αυτής προσπάθειας, αποτελεί η πρόσφατη εξάρθρωση εγκληματικής συμμορίας, ένα γεγονός που σηματοδοτεί τη ρήξη με χρόνιες παθογένειες και αποκαθιστά το αίσθημα δικαιοσύνης. Με αποφασιστικότητα και υπευθυνότητα, η νέα ηγεσία και όλοι οι ένστολοι συνεργάτες της ανακτούν το κύρος που αξίζει στην Αστυνομία και προσφέρουν στον τόπο μας και σε ολόκληρη την Κρήτη ένα μέλλον με περισσότερη ασφάλεια και σιγουριά.

Ελάχιστο χρέος μου, ως απόστρατος της Ελληνικής Αστυνομίας, να αφιερώσω αυτές τις λίγες γραμμές με εγκάρδιες ευχές για μία Αστυνομία που θα πρωτοπορεί, τιμώντας την αποστολή της και κερδίζοντας καθημερινά την εμπιστοσύνη της κοινωνίας

Γιάννης Η. Κάκανος

Υπαστυνόμος Β’ ε.α.

