Απόδραση κρατούμενου από Νοσοκομείο - Η ανακοίνωση των εκπροσώπων των Αστυνομικών

Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων για την απόδραση από το Νοσοκομείο Καστοριάς:

Η πρόσφατη απόδραση ενός αλλοδαπού κρατουμένου από το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς ανέδειξε με τον πιο έντονο τρόπο τις χρόνιες παθογένειες στη διαχείριση του αστυνομικού προσωπικού και τα σοβαρά κενά που δημιουργούνται στις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ.

Το Σωματείο μας έχει αναδείξει αρκετές φορές και με κατηγορηματικό τρόπο ότι το κενό που δημιουργείται σταδιακά στις υπηρεσίες πρώτης γραμμής επιφέρει πάντα δυσάρεστες συνέπειες τόσο στο αστυνομικό προσωπικό που απασχολείτε σ΄ αυτές όσο και στις ίδιες τις Υπηρεσίες.

Περιστατικά αυτού του τύπου:

• Υπονομεύουν την αξιοπιστία και το κύρος της Ελληνικής Αστυνομίας

• Θέτουν σε άμεσο κίνδυνο όλο το αστυνομικό προσωπικό, το οποίο αρκετές φορές εργάζεται σε οριακές συνθήκες

• Αποκαλύπτουν την αδυναμία στρατηγικού σχεδιασμού που οδηγεί σε πρόχειρες λύσεις με σοβαρές συνέπειες.

Η Ένωση μας θεωρεί επιβεβλημένο να υπάρξει:

• Θεσμοθέτηση από την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ συγκεκριμένων διαδικασιών για τη φύλαξη κρατουμένων σε νοσοκομεία, με πρόβλεψη επαρκούς προσωπικού και εξοπλισμού.

• Ορθολογικός σχεδιασμός της διάθεσης δυνάμεων, ώστε να μην αποδυναμώνονται οι τοπικές υπηρεσίες και η καθημερινή αστυνόμευση της περιοχής μας.

• Άμεση ενίσχυση των Υπηρεσιών πρώτης γραμμής που επωμίζονται το μεγαλύτερο βάρος της καθημερινής λειτουργίας.

• Ανάληψη ευθύνης για τη διαχείριση τέτοιων περιστατικών από την Φυσική Ηγεσία.

Η Πολιτεία δε πρέπει να συνεχίσει να αντιμετωπίζει ζητήματα ασφάλειας με αποσπασματικές λύσεις και μεταφορά ευθυνών στο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. Οι αστυνομικοί δεν είναι δυνατόν να καλούνται να εκτελούν ένα έργο υψηλής επικινδυνότητας χωρίς τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις.

Δηλώνουμε με σαφήνεια ότι τέτοιες ελλείψεις και παραλείψεις δεν είναι πλέον αποδεκτές. Η διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών και η προστασία του προσωπικού αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες.