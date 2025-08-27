Επίδομα 250 ευρώ: Τα σενάρια για τους δικαιούχους - Τι μελετάται ως μέτρο στη ΔΕΘ

«Κλειδώνουν» τα μέτρα που θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με αρκετούς να αναρωτιούνται τι θα γίνει τελικά με το επίδομα των 250 ευρώ, που θα λαμβάνουν οι δικαιούχοι κάθε Νοέμβριο.

Ήδη, ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, έχει ξεκαθαρίσει ότι το ποσό των 250 ευρώ δεν θα αυξηθεί αλλά μελετάται τι θα γίνει τελικά με τον αριθμό των δικαιούχων.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στόχος είναι το επίδομα των 250 ευρώ να λάβουν περισσότεροι συνταξιούχοι. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί εάν μειωθεί η ηλικία των συνταξιούχων (έχει οριστεί ότι θα το λαμβάνουν άτομα 65 ετών και άνω) ή να αυξηθούν τα εισοδηματικά όρια, ώστε να το λάβουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα των 250 ευρώ

Τα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί για το επίδομα των 250 ευρώ είναι:

65ο έτος ηλικίας,

14.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα για τον άγαμο και 26.000 ευρώ για τον έγγαμο, α

αξία ακίνητης περιουσίας 200.000 ευρώ για τον άγαμο και 300.000 ευρώ για τον έγγαμο.

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται επίσης:

Στους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη αναπηρίας κατά τον μήνα Σεπτέμβριο εκάστου έτους αναφοράς.

β) Στους δικαιούχους:

σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων του ν. 1296/1982 (Α’ 128),

επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερήλικων του άρθρου 93 του ν. 4387/2016,

των προνοιακών παροχών σε χρήμα που χορηγούνται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) σε άτομα με αναπηρία,

των προνοιακών παροχών σε χρήμα που χορηγούνται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) σε άτομα με αναπηρία, του επιδόματος απολύτου αναπηρίας για συνταξιούχους του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (πρώην ΟΓΑ) που λαμβάνουν μόνον τη βασική σύνταξη του πρώην ΟΓΑ, αν έχουν εφ’ όρου ζωής ποσοστό αναπηρίας 100%,

μιας σειράς επιδομάτων που χορηγούνται από το δημόσιο, όπως τα επιδόματα νόσου και ανικανότητας των συνταξιούχων του Δημοσίου, και

του εξωιδρυματικού επιδόματος που χορηγείται από τον ΕΦΚΑ.

Η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με χρέη προς το δημόσιο ή τρίτους. Τα πρόσωπα που εμπίπτουν σε περισσότερες κατηγορίες λαμβάνουν το επίδομα μόνο για μία από αυτές.

