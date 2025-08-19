Απόδραση 28χρονου κρατουμένου – Πως κατάφερε να δραπετεύσει

Άκαρπες παραμένουν μέχρι τώρα οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας για τον εντοπισμό του 28χρονου αλβανικής καταγωγής, ο οποίος απέδρασε χθες το μεσημέρι από το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου νοσηλευόταν φρουρούμενος μετά από χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με τις έως τωρα πληροφορίες φαίνεται πως ο κρατούμενος εκμεταλλεύτηκε το ότι του επέτρεψαν να βγει για τσιγάρο, και κατάφερε να διαφύγει από το ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο-κελί.

Ο συγκεκριμένος κρατούμενος είχε συλληφθεί για αδικήματα που σχετίζονται με τη νομοθεσία περί αλλοδαπών, την κατοχή ναρκωτικών και την απείθεια, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις: κάθειρξη 12 ετών και χρηματική ποινή 50.000 ευρώ για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς και βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης που διέτασσε τη σύλληψή του.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του. Παράλληλα, διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο κρατούμενος κατόρθωσε να αποδράσει,

Ο δραπέτης είχε τραυματιστεί πρόσφατα στην προσπάθειά του να διαφύγει μέσω μη νομοθετημένου συνοριακού περάσματος προς την Αλβανία με την βοήθεια ενός 29χρονου ομοεθνή του, με αποτέλεσμα να σπάσει το πόδι του και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Καστοριάς για χειρουργική επέμβαση, απ’ όπου και κατάφερε να αποδράσει.