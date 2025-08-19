«Από τον Αστυφύλακα… ξανά στον Χωροφύλακα;» - Zητήματα που αφορούν τις μισθολογικές αποδοχές και την αναγνώριση των προσόντων των στελεχών

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ημαθίας, κ. Απόστολος Μούρτης, επισημαίνει τα εξής:

Εν αναμονή της ανακοίνωσης των οικονομικών μέτρων στα πλαίσια της Δ.Ε.Θ. από τον Πρωθυπουργό.

Διαβάστε επίσης

Η εναρμόνιση παροχών του ιδιωτικού τομέα με το δημόσιο , αν όχι επίκαιρη είναι επιβεβλημένη όσο ποτέ άλλοτε,

Οι οικονομικοί δείκτες , μαρτυρούν πώς αντέχει ο δημοσιονομικός χώρος,

Οι δικαστικές αίθουσες , έχουν αποφανθεί περί τούτου και μας έχουν δικαιώσει,

Επαναφορά 13 & 14 μισθού στο δημόσιο τομέα , στις Ένοπλες δυνάμεις & τα Σώματα Ασφαλείας,

* Αναγνώριση τίτλου σπουδών στα Σώματα Ασφαλείας με τη μορφή επιδόματος στα ειδικά μισθολόγια ,

* Οι προτάσεις έχουν κατατεθεί από τους εκπροσώπους εργαζόμενων, η κοστολόγηση του μέτρου είναι ζήτημα λίγων λεπτών καθώς οι τίτλοι σπουδών είναι καταχωρημένοι στο μητρώο Ανθρώπινου δυναμικού, ! Το συγκεκριμένο μέτρο δε, εφαρμόζεται ήδη στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα πλην των Σωμάτων Ασφαλείας… Αυτό και αν δεν αποτελεί φωτογραφική ανισότητα μεταξύ των ίσων…

Οτιδήποτε λιγότερο θα αποτελεί μια απλή χορήγηση «Ντεπόν» σε ασθενή που αιμορραγεί…

Μετά από αυτό θα φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη απαξίωση των Σχολών μέσω Πανελληνίων που οδηγούν στα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις,

Πλέον, οι Σχολές αυτές , δεν οδηγούν σε επαγγελματική αποκατάσταση, αλλά πενιχρή αποκατάσταση…Εξ ου και η αποστροφή των νέων φοιτητών … και όχι μόνο!!!

Αν δεν μας αναγνωρίσετε τα παραπάνω…

Αυτή η γενιά πολιτικής βούλησης θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη μετάλλαξη Ξανά του Αστυφύλαξ, σε Χωροφύλαξ…

Και ο νοών , νοείτο!!!