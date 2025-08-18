Ένστολοι για το επίδομα επικινδυνότητας σε υπαλλήλους της Βουλής: "Δεν είναι μικρό πράγμα να κουβαλάς ποτήρια με νερό στους διαδρόμους"

Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε στις 15 Ιουλίου 2025 επίδομα για τους υπαλλήλους της βουλής, με αναδρομική ισχύ, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ (φύλλο 128). Στο ίδιο κείμενο εισάγεται και «Κίνητρο Επίτευξης Στόχων Στήριξης του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Έργου» για εργαζομένους στο Ίδρυμα της Βουλής, με τους ειδικότερους όρους να καθορίζονται με απόφαση του Προέδρου της Βουλής.

Η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις από κατηγορίες εργαζομένων, όπως στρατιωτικούς και πυροσβέστες, με εκτιμήσεις για το συγκεκριμένο επίδομα των υπαλλήλων της Βουλής να κυμαίνεται σε ετήσια βάση μεταξύ 2.500 και 4.000 ευρώ.

Η τελευταία αντίδραση προήλθε από τους εποχικούς πυροσβέστες, οι οποίοι υποστήριξαν ότι η απονομή επιδόματος με τίτλο «επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας» στους υπαλλήλους της Βουλής είναι προσβλητική για όσους υπηρετούν σε πραγματικά επικίνδυνες συνθήκες. Οι παρεμβάσεις τους εστιάζουν στην απόσταση ανάμεσα στις επιχειρησιακές συνθήκες πυρόσβεσης και σε καθήκοντα γραφείου, ζητώντας αντίστοιχη αναγνώριση/στήριξη για το δικό τους επάγγελμα.

Ειδικότερα, στο κείμενο διαμαρτυρίας τους γράφουν τα εξής:

«Το είδαμε κι αυτό… Οι υπάλληλοι της Βουλής θα λάβουν έως και 4.000€ “επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας”, με αναδρομικότητα παρακαλώ!

Απόλυτα λογικό βέβαια!! Δεν είναι μικρό πράγμα να κουβαλάς ποτήρια με νερό στους διαδρόμους, να προσέχεις μην πέσει ο καφές στα πρακτικά, να κινδυνεύεις με τενοντίτιδα από το πληκτρολόγιο ή να πάθεις λουμπάγκο από την περιστρεφόμενη καρέκλα.

Εμείς, αντίθετα, ριχνόμαστε καθημερινά στις φλόγες, μετράμε εγκαύματα, αναπνέουμε καρκίνο και θρηνούμε συναδέλφους στη μάχη με τη φωτιά. Αν όλα αυτά δεν θεωρούνται “επικίνδυνα και ανθυγιεινά”, τότε μάλλον η πραγματική μάχη δίνεται στα air condition και στα συρραπτικά της Βουλής.

Με τέτοιες αποφάσεις εξομοιώνονται τα πραγματικά επικίνδυνα επαγγέλματα με τα γραφεία, χάνοντας κάθε αξία ο ίδιος ο όρος “επικίνδυνο και ανθυγιεινό”. Αφού αποφάσισαν να τους δώσουν επιπλέον επιδόματα, τουλάχιστον ας είχαν την αξιοπρέπεια να τα βαφτίσουν διαφορετικά».

Οι ισχύουσες ΚΥΑ

Η συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 και των κατ’ εξουσιοδότηση υπουργικών αποφάσεων που καθορίζουν κλάδους/ειδικότητες και κλίμακες επιδομάτων για φορείς του Δημοσίου. Ενδεικτικά, πρόσφατες απαντήσεις υπουργείων προς τη Βουλή παραπέμπουν σε ισχύουσες ΚΥΑ που ορίζουν το μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης/ανθυγιεινής εργασίας για προσωπικό συγκεκριμένων κατηγοριών (π.χ. πολιτικοί υπάλληλοι, ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ, ΟΤΑ), επιβεβαιώνοντας ότι η επιλεξιμότητα συνδέεται με καθηκοντολόγιο και ειδικές συνθήκες εργασίας.

