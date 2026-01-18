Από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας συνελήφθησαν 2 άτομα

Συνελήφθησαν, προχθες (16.1.2026) τις πρώτες πρωινές ώρες, στα Φιλιατρά, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Β΄ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας, -2- ημεδαποί, ηλικίας 47 και 44 ετών, αντίστοιχα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για τα –κατά περίπτωση- αδικήματα της παράβασης των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά, περί αθλητισμού και της νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, οποία περιλαμβάνει ακόμη -1- 47χρονο ημεδαπό.

Ειδικότερα, ύστερα από πολύμηνη και ενδελεχή αστυνομική έρευνα που διεξήγαγε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας, αξιοποιώντας κατάλληλα και συνδυαστικά στοιχεία, αλλά και αποτελέσματα φυσικών και επιστημονικών μεθόδων, προέκυψε ότι ο 47χρονος, τουλάχιστον από τα μέσα του μηνός Μαρτίου του έτους 2025, δραστηριοποιούταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (κοκαΐνης και ροζ κοκαΐνης) σε περιοχές του Πειραιά Αττικής, του Νομού Ηλείας και του δήμου Τριφυλίας.

Συγκεκριμένα, ο συλληφθείς αγόραζε ποσότητες κοκαΐνης, τις οποίες διακινούσε είτε ο ίδιος, είτε ο προαναφερόμενος 44χρονος συνεργάτης του, και μάλιστα ο 47χρονος προκειμένου να συγκαλύπτει την παράνομη δραστηριότητά του και να αποπροσανατολίζει τις έρευνες των διωκτικών Αρχών λάμβανε ιδιαίτερα μέτρα αντιπαρακολούθησης, ενώ τις προς διακίνηση ποσότητες και τα χρηματικά ποσά, τα απέκρυπτε σε κρύπτες στο εσωτερικό των οικιών του, που είχε κατασκευάσει για αυτό το σκοπό.

Όπως προέκυψε περαιτέρω από την προανάκριση, ο 47χρονος κατηγορούμενος για να νομιμοποιήσει τα προερχόμενα από τις παράνομες πράξεις του έσοδα και για να προσδώσει νομιμοφάνεια στον πολυτελή του βίο, παρουσίαζε τακτικά έσοδα από νόμιμες δραστηριότητες, όπως κέρδη από τυχερά παίγνια, αγοραπωλησίες ακινήτων και πολυτελών οχημάτων, λαμβάνοντας σχετικές οδηγίες και συμβουλές από 47χρονο ημεδαπό, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία.

Επιπρόσθετα, ο 47χρονος, κατάφερε να νομιμοποιήσει παράνομα έσοδα ύψους -450.000- ευρώ, μέσω της αγοράς «κερδισμένων» δελτίων τυχερών παιχνιδιών.

Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στους -2- συλληφθέντες, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

το χρηματικό ποσό των -81.250- ευρώ, ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες,

-427- αναβολικά δισκία,

-2- αμπούλες «TESTOSTERONE 250mg»,

-2- κινητά τηλέφωνα,

μικροποσότητα κοκαΐνης,

μικροποσότητα βουπρενορφίνης,

πλήθος εξαργυρωμένων δελτίων τυχερών παιχνιδιών του ΟΠΑΠ,

πλήθος βεβαιώσεων κερδισμένων δελτίων τυχερών παιχνιδιών,

υπεύθυνες δηλώσεις αγοραπωλησιών πολυτελών οχημάτων και

όχημα, ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.