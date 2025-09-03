PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας εξιχνιάσθηκαν δύο κλοπές

κλοπη
13:19 | 03/09/2025

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας εξιχνιάσθηκαν δύο κλοπές σε διαφορετικές περιπτώσεις, που έλαβαν χώρα την 10/08/2025 σε περιοχές της Πρέβεζας.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν ημεδαπή και ημεδαπός, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπές κατ΄ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοιμε τη μέθοδο της απασχόλησης αφαίρεσαναπό τον λαιμό ενός ημεδαπού και μίας ημεδαπής, μία χρυσή αλυσίδα από τον καθένα, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Πρέβεζας.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
