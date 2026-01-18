Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας συνελήφθησαν 2 άτομα για απόπειρα εκβίασης κατά συναυτουργία

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής και αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε., συνελήφθησαν πρωινές ώρες της 15-1-2026 στην Παιανία, -2- άτομα, ηλικίας 53 και 39 ετών, κατηγορούμενοι για απόπειρα εκβίασης κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, κλοπή, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, οι -2- κατηγορούμενοι, μεσημβρινές ώρες της 14-1-2026, προσέγγισαν οικία στο Κορωπί και απαίτησαν από τους ιδιοκτήτες ένεκα προσωπικών διαφορών να τους καταβάλλουν το χρηματικό ποσό των -20.000- ευρώ και διέφυγαν ενώ λίγες μέρες πριν είχαν μεταβεί ξανά στην εν λόγω οικία όπου προέβησαν σε πυροβολισμούς στον αέρα με καραμπίνα με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό 46χρονης.

Από την προανάκριση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας ταυτοποιήθηκαν οι -2- δράστες και μετά από συντονισμένη επιχείρηση συνελήφθησαν πρωινές ώρες της 15-1-2026.

Επιπρόσθετα, οι -2- δράστες ταυτοποιήθηκαν ως δράστες κλοπής εταιρείας στην περιοχή του Κορωπίου όπου αφαίρεσαν καλώδια και ηλεκτρονικές συσκευές.

Στην κατοχή του 53χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -41- φυσίγγια κυνηγετικού όπλου.

Ο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.