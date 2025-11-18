Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας συνελήφθη 42χρονος αλλοδαπός μέλος εγκληματικής ομάδας

Από ειδική ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας συνελήφθη, πρωινές ώρες της 12-11-2025 στην περιοχή της Γλυφάδας, 42χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διαπράττει διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικών διαρρήξεων – κλοπών από σταθμευμένα οχήματα στην περιοχή της Γλυφάδας συστάθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας, για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Διαβάστε επίσης

Ειδικότερα, ο 42χρονος κατελήφθη επ’ αυτοφώρω, πρωινές ώρες της 12-11-2025 στην περιοχή της Γλυφάδας, να αφαιρεί από το εσωτερικό οχήματος αντικείμενα και συνελήφθη, ενώ αναζητούνται επιπλέον -2- συνεργοί του και μέλη της ομάδας.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, η δράση της οποίας χρονολογείται τουλάχιστον από τις αρχές Ιουλίου του τρέχοντος έτους, μετέβαιναν μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην περιοχή της Γλυφάδας όπου αναζητούσαν οχήματα που κατέφθαναν και στάθμευαν στην περιοχή.

Αφού τα εντόπιζαν, ακολουθούσαν συγκεκριμένη μεθοδολογία προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό τους, είτε με τη χρήση συσκευής jammer – παρεμβολέα συχνοτήτων, είτε με θραύση υαλοπίνακα και στη συνέχεια, αφαιρούσαν χρηματικά ποσά και προσωπικά αντικείμενα.

Αναφορικά με τη χρήση συσκευής jammer – παρεμβολέα συχνοτήτων, μόλις οι ιδιοκτήτες των οχημάτων στάθμευαν τα οχήματά τους και επιχειρούσαν να τα κλειδώσουν με τη χρήση ηλεκτρονικού κλειδιού (τηλεχειριστηρίου), η εγκληματική ομάδα ενεργοποιούσε τη συσκευή με αποτέλεσμα να υπάρχει παρεμβολή στο σύστημα κλειδώματος και το όχημα να παραμένει ξεκλείδωτο.

Ο 42χρονος αναλάμβανε τον ρόλο του φυσικού αυτουργού, εισερχόμενος στο εσωτερικό των σταθμευμένων οχημάτων και αφαιρούσε προσωπικά αντικείμενα και χρηματικά ποσά, ενώ έτερο μέλος της εγκληματικής ομάδας, είχε το ρόλο του επιτηρητή-«τσιλιαδόρου».

Χαρακτηριστικό της οργανωμένης δράσης τους , αποτελεί το γεγονός ότι τα μέλη της εγκληματικής ομάδας επικοινωνούσαν μεταξύ τους σε πραγματικό χρόνο μέσω ακουστικού, προκειμένου να συντονίζουν τις ενέργειές τους.

Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας, εξιχνιάστηκαν -24- περιπτώσεις κλοπών με τον ίδιο τρόπο δράσης και με λεία άνω των -42.000- ευρώ.

Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος είχε απασχολήσει τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε και καταδικαστική απόφαση με ποινή φυλάκισης -2- ετών για διακεκριμένες κλοπές.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.