Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Διονύσου αποδομήθηκε εγκληματική ομάδα τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές οχημάτων

Απογευματινές ώρες της 5 και 8 Σεπτεμβρίου 2025, συνελήφθησαν, σε Κρυονέρι και Ίλιον, αντίστοιχα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Διονύσου, δύο ημεδαποί ηλικίας 25 και 40 ετών, κατηγορούμενοι για -κατά περίπτωση- κλοπή κατ’ επάγγελμα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγεγραμμένων κλοπών οχημάτων από περιοχές της Αττικής και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Διονύσου, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα, τουλάχιστον από τον Μάιο του 2022 έως και τον Σεπτέμβριο του 2024, με σκοπό την τέλεση κλοπών αυτοκινήτων, την μεταπώλησή τους και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας δρούσαν κυρίως κατά τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες, εντοπίζοντας σταθμευμένα οχήματα, τα οποία αφαιρούσαν και στη συνέχεια απέκρυπταν σε αύλειο χώρο της οικίας του 25χρονου, έως ότου προχωρήσουν στη μεταπώλησή τους.

Αξιοσημείωτο τυγχάνει το γεγονός ότι, προκειμένου να δυσχεράνουν τον εντοπισμό των αφαιρεθέντων οχημάτων και να αποτρέψουν την ταυτοποίησή τους, προέβαιναν σε παραποίηση των αριθμών πλαισίου, ώστε να αποκρύψουν την προέλευσή τους και να καταστήσουν δυσχερή τη διασταύρωση των στοιχείων από τις Αρχές.

Από την μέχρι τώρα προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Διονύσου, έχουν εξιχνιαστεί -8- περιπτώσεις κλοπών αυτοκινήτων από Ηλιούπολη, Κολωνό, Αργυρούπολη, Χαλάνδρι, Πεύκη, Αγίους Αναργύρους και Πατήσια.

Σημειώνεται ότι ο 45χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για συναφή αδικήματα.

Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.